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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أسباب العنف عند الأطفال بقصر حلايب.. وفعاليات ثقافية مختلفة بالبحر الأحمر

صدى البلد

عقد قصر ثقافة حلايب، محاضرة بعنوان "أسباب العنف عند الأطفال" تحدثت فيها رسمية حمدان، قائلة: العنف ليس فطرياً ولكنه سلوك مكتسب وهو صورة من صور القصور الذهني وأشكال العنف متعددة، منها ما هو لفظي، أو جسدي، أو عشوائي، كما بثت مكتبة الخالدين بسفاجا أمسية شعرية للشاعر بركة فنجري والقى فيها قصائد «الناس بتكلم نفسها -سيبانى أحلم ليه - طاير في سكة فرح - أمل كداب-وهم -متخافيش».

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تنمية مهارات الفنانين

 

وبقصر ثقافة رأس غارب، يواصل الفنان التشكيلى خالد العجيمي ورشة تنمية مهارات الفنانين الشباب على رسم الجداريات والتدريب على تجهيز الأسطح قبل الرسم عليها وذلك بالعزل ومعجنة الأسطح بالمعجون والسنيتون ودهان البلاستيك وذلك عقب  الشرح النظري التمهدي، وبقصر ثقافة أبو رماد عقدت محاضرة بعنوان "إطار جديد لفهم التطرف والارهاب" قدمها صالح يوسف بمدرسة محمد فريد وأوضح خلالها أن الإرهاب والتطرف محصلة ونتاج للتطرف الفكري الذي يعدّ العدو الأول للإنسانية، وأشار إلى خطورة تسلل هذا الفكر إلى المنظومة التعليمية، ولابد من  تدريس التربية الأخلاقية في المدارس، وهي المبادرة التي تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الإيجابية القائمة على التسامح والاعتدال والانفتاح والتعايش.

 

جهود الدولة

 

وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير، محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية بين غياب الوعي ونفاذ الموارد " ألقاها رمضان حسين بمدرسة جمال عبدالناصر الإعدادية وتحدث فيها عن تعريف المشكلة السكانية وهي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، مؤكدا علي مدي خطورة الزيادة السكانية وآثارها السلبية التي تؤثر علي المواطنين حال استمرارها وتؤثر علي جهود الدولة في عملية التنمية وتقف عائقا أمامها ولا بد من مواجهة الزيادة السكانية حيث أنها تعتبر قضية مجتمعية وقومية تستحق الوقوف عندها والزيادة السكانية لها تأثير سلبي علي قدرة الدولة علي تحقيق التنمية المستدامة  وانخفاض المستوي المعيشي للأسرة، كما قدم بيت ثقافة ام الحويطات أمسية شعرية اون لاين  للشاعر عبيد طربوش وقصيدة "ياعم ياقبطان- شدوان، والشاعر شاذلى عبد العزيز وقصيدة " عتاب ، التوتة".

حلايب قصر ثقافة حلايب قصر ثقافة رأس غارب مكتبة الطفل والشباب بالقصير مكتبة الطفل

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