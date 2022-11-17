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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بعد غياب عامين.. عودة معرض الكويت الدولي للكتاب لاستقبال الزائرين

صدى البلد

عاد معرض الكويت الدولي للكتاب لاستقبال الزائرين من هواة القراءة والاطلاع، مع انطلاقة الدورة الـ45 من المعرض، بعد انقطاعٍ استمرّ سنتين بسبب الجائحة.

 

تشارك في المعرض 520 دار نشر من 29 دولة، تعرض 230 ألف عنوان، ويستمرّ  حتى 26 نوفمبر، في منطقة أرض المعارض الدولية.

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إيطاليا ضيف شرف

 

تمّ اختيار إيطاليا "ضيف شرف" دورة هذا العام من معرض الكويت، إذ ستكون متوافرة في المعرض أحدث الإصدارات والكتب الإيطالية، فضلاً عن الفعاليات المتنوّعة للأعمار كافة.

 

ويزخر برنامج معرض الكويت بالفعاليات من ندوات ولقاءات مع أسماء بارزة في مجال الكتابة، مثل ريم بسيوني من مصر، وإبراهيم الكوني من ليبيا، إلى جانب مبدعين كويتيين في مجالات الشعر والرواية والقصّة القصيرة.

 

 واعتبر وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري خلال كلمة الافتتاح، أن معرض الكويت للكتاب هو "التظاهرة الثقافية الأكبر في الكويت"، لافتاً إلى أنه يمثّل "مساحةً ممكنة لكل كُتّابنا ومبدعينا، ويهتمّ بجيل الشباب أيضاً، جامعاً حكمة الرواد مع حماسة الشباب".  

            

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البرنامج              

 

شمل برنامج اليوم الأوّل من معرض الكويت محاضرة بعنوان "أدب الغموض في الخليج.. تجارب ومراحل"، يتحدّث خلالها كلّ من عبد الوهاب الرفاعي، وماجد القطامي من الكويت، وأسامة المسلم من السعودية.           

 

كما ينظّم معرض الكويت الخميس، محاضرة بعنوان "الواقع الاقتصادي.. صناعة النشر"، بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب، فضلاً عن محاضرة أخرى بعنوان "أدب المرأة وخصوصية الإبداع".

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