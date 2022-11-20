سينما حسن الإمام على صفحات مجلة أبيض وأسود

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة عالعدد الـ55 مجلة أبيض وأسود، والذي جاء متنوعًا في موضوعاته، ليضم ملف عن الفيلم الموسيقي بقلم الدكتورة سهير عبد الظاهر، وليالي مصطفى جيلان صلاح وآخرين. إذ كتبوا عن الخطوات السبع الرئيسية لبناء القصة السينمائية.

كما يتضمن العدد ملف آخر عن سينما حسن الإمام، مخرج الميلودراما، والاستعراض والبهجة والنهايات السعيدة التى غلفت أفلامه؛ والذى استطاع أن يجمع الجمهور على أفلامه وأسلوبه الفنى.

مجلة أبيض وأسود موضوعات خاصة

كما احتوى عدد مجلة أبيض وأسود على موضوعات خاصة حول متابعات نقدية عن أعمال سينمائية تعكس الحياة التى تعانى منها المجتمعات بعناوين "عمهم بين الاستهتار والتكرار" للكاتبه صفاء عبدالرازق، "كيرة والجن بين الصمت والضجيج" للناقدة شاهندة محمد علىّ. وفى مجال السينما العالمية كتبت الناقدة نشوى نبيل "مافريك ونوستالجيا الماضي".

عام الثقافة السينمائية

وتضمنت افتتاحية عدد مجلة أبيض وأسود مقالًا بقلم الفنان تامر عبدالمنعم رئيس تحرير مجلة أبيض وأسود ومدير عام الثقافة السينمائية، بعنوان "هل نستطيع تقديم فيلمًا بمواصفات موسيقية؟"، حيث تحدث فيها عن الفرق بين الفيلم الغنائي والفيلم الموسيقي موضحًا أن الفيلم الذي يكون بطله نجم من نجوم الغناء والطرب فيلم له شعبيه وبريق خاص. لكن هناك فرق بين الفيلم الغنائي والموسيقى بالسينما العربية والذي يختلف تمامًا عن مضمون الفيلم الغنائي بالسينما العالمية بوجه عام والأمريكية بشكل خاص، ومن أبرز تلك الأفلام فيلم all that jazz.



مجلة سينمائية

الجدير بالذكر أن مجلة أبيض وأسود هي مجلة سينمائية فصلية، ويترأس تحريرها الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، مدير التحرير دكتور نادر الرفاعي، نائب رئيس التحرير أحمد عبد النبي، المصحح لغوي طلعت الجندى.