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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم بركة العروس بالقاهرة السينمائي .. غداً

بركة العروس
بركة العروس

يعرض غداً ، ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 44 فيلم “ بركة العروس ” على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية . 

فيلم بركة العروس للمخرج اللبناني باسم بريش  يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتى تقام حالياً .

دور أحداث فيلم بركة العروس حول مواجهة سلمى لماضٍ مرير، يعود فجأة مع ابنتِها المطلّقة حديثًا، ليفرض على أم وابنتها إعادة اكتشاف الصلة التي تربطهما ببعض. 

يقوم ببطولة الفيلم  كارول عبود وأمية ملاعب بالاشتراك مع الممثلين  ربيع الزهر، انطوانيت نوفيلي، فادية التنير، فادي صقر، نسرين خضر، ودانا ضيا. الفيلم من إنتاج جانا وهبة لشركة The Attic  وكتابة وإخراج باسم بريش. كما شارك غسان سلهب في كتابة الفيلم، نديم صوما كمدير تصوير، ورنا صباغة كمنتيرة.


وقد حصل الفيلم على دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، المركز الوطني للسينما CNC، بيروت دي سي للتطوير والسينما، وAct for Lebanon و Agnes Varis Trust.

بركة العروس مهرجان القاهرة السينمائي دار الأوبرا مصر لبنان القاهرة السينمائي دار الاوبرا المصرية

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