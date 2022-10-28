عمل إيه يعني؟.. حسين فهمي يكشف أزمة تطارده طوال مشوار الفني| خاص

علق الفنان حسين فهمي على انتقادات اختياره رئيسا للدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلفا للمنتج محمد حفظي، بعد سنوات من اختياره رئيس للمسابقة الرسمية بعدما قاد المهرجان عدة سنوات سابقة.

وكشف حسين فهمي في حوار خاص لموقع صدى البلد عن أزمة واجهته طوال مشواره الفني وهي نفس الانتقاد الذي تعرض له عقب إعلان توليه رئاسة مهرجان القاهرة مجددا هذا العام.

وقال حسين فهمي في حواره:" دائما يقال عني في أي مكان أو عمل يختاروني ليه "جاي يعمل ايه أو عمل ايه يعني"، وضرب مثالا بفيلم "خلي بالك من زوزو" الذي قام ببطولته مع الفنانة سعاد حسني بأن نفس الانتقاد وجه له أنذاك.

وكشف حسين فهمي في تصريحاته مهام وظيفته كرئيسا لمهرجان القاهرة هذا العام مازحا:" أنا مبعملش حاجة"، مستطردا:"أنا موجود فى كل حاجة ومش موجود فى نفس الوقت ..وأترك الجميع يقومون بالمهام الموكلة إليهم.. فالإدارة بالنسبة لى هى إنجاز العمل فى مدة قصيرة لكن هذا الدينامو الذى يعمل كخلية نحل ليل نهار فى المهرجان يتم تحت قيادتى".

وأوضح في تصريحاته مهامه قائلا:" أحيانا اطلب من شخص إنجاز عمل ما فإذا تكاسل أو تقاعس أنحيه جانبا وأختار شخص آخر لتولي المهمة وإنجاز الأمور فليس لدينا وقت للتكاسل".

مهرجان القاهرة السينمائي

وقال الفنان حسين فهمي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه حتى الآن لا يفهم سبب انزعاج البعض من هذا القرار، مشيرا إلى أنه يشاهد الفنانين في العالم كله يرتدون ملابس لائقة بالأحداث الفنية.

وأوضح حسين فهمي سبب اتخاذه هذا القرار في تصريحاته، قائلا إنه كان يرى العديد من الإطلالات الغربية التي لا تليق على السجادة الحمراء للمهرجان منها ما يرتديه الفنان الشاب حسن أبو الروس وعدد من البلوجرز والإنفلونسرز.

وأكد حسين فهمي على أن حسن أبو الروس ومن يرتدون على شاكلته من ملابس غريبة لن يمروا على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي، مشيرا إلى أنهم أضافوا هذا العام خاصية "البار كود" للتأكد من الدعوة الخاصة بكل فنان، كما سيمنع من الدخول من يخالف الـ Dress code.