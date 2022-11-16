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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موفدة القاهرة الإخبارية في لندن: بريطانيا تعاني من التخبط بسبب توالي الحكومات

بريطانيا
بريطانيا

قالت جومانا هاشم موفدة قناة القاهرة الإخبارية في لندن، إنّ بريطانيا متخبطة جدا، وبخاصة مع توالي الحكومات، لديها أزمات كثيرة تعانيها، مثل تكاليف المعيشة والطاقة والغاز، ومن أكبر هذه الأزمات، الفضائح التي كانت وراء رحيل بوريس جونسون ثم ليز تراس، ومجئ ريشي سوناك.

 

وأضافت هاشم، خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد بشتو، في تغطية خاصة، لقناة "القاهرة الإخبارية": "ليس هناك العديد ممن يشجع وجود رئيس الوزراء  ريشي سوناك في هذا الوقت تحديدا، إذ أن هناك انتقادات كثيرة تدور من حوله، كما نشرت بعض التحقيقات الصحفية البريطانية تفيد أن البلاد تحاول تصدير الانهزام الأوكراني ولا تريد أن تصدر مسألة الانتصارات الأوكرانية على الأرض في وجه القوات الروسية".

 

وتابعت موفدة قناة القاهرة الإخبارية في لندن ، أن أوكرانيا تحاول جلب المزيد من التعاطف من الشعب البريطاني حتى لا يحاسب الشعبُ الحكومةَ البريطانية على التورط في دعم أوكرانيا إلى هذا الحد الذي تسبب في أزمة طاقة وغاز وأزمة تكاليف معيشة وميزانية، مشيرةً إلى أن الحكومة البريطانية تتحرك في إطار عام حدده حزب المحافظين بشأن أوكرانيا، لكن يبدو أن الرئيس الوزراء الحالي له طريقة ربما تختلف بعض الشيء بسبب الأزمات التي تعيشها بريطانيا.

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