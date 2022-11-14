عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا يدعون إلى استئناف توريد الأغذية والأسمدة الروسية

صدى البلد

أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الإثنين، تحديث الإرشادات الخاصة بتطبيق العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، لإضافة توضيحات للبنوك والشركات والأطراف المعنية الأخرى تُمكنهم من استئناف العمل على توريد الأغذية والأسمدة الروسية إلى مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك في بيان مشترك بين الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية جوزيب بوريل، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن العالم يواجه تحديات نقص حاد في الغذاء، والتي تعود أسبابها إلى النزاعات وتغير المناخ والتداعيات المستمرة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مضيفا أن الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا أدت إلى تفاقم تلك التحديات ونقاط الضعف بشكل كبير.

ونوه البيان عن أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بجانب الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع والشركاء الدوليين، يتصدرون الجهود العالمية لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي التي تؤثر على ملايين من الناس في الدول النامية، كما تتسبب في رفع تكاليف المعيشة في الدول الأخرى.

وشدد البيان على أن بروكسل وواشنطن ولندن دائما ما كانوا واضحين بشأن استهداف العقوبات الاقتصادية لآلة الحرب الروسية وليس قطاع الأغذية أو الأسمدة.

ومن هذا المنطلق، أشار البيان إلى أنه سيتم إضافة بنود للشركاء والأطراف المعنية من قبل بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف توضيح أن البنوك وشركات التأمين وشركات الشحن والأطراف الأخرى يمكنهم الاستمرار في توريد الأغذية والأسمدة الروسية للعالم.
ودعا البيان الشركاء الدوليين والأطراف المعنيين وأصحاب الصناعات والخدمات المرتبطة في التجارة الزراعية، للإحاطة علما بهذه البنود التوضيحية، والتصرف بناء عليها، بتوريد الأغذية والأسمدة الروسية والأوكرانية لتلبية الطلب العالمي، والاستمرار في تعزيز إمكانية وصول الطعام إلى الجميع.

وجددت بروكسل وواشنطن ولندن دعواتها لجميع البلدان لدعم مبادرة حبوب البحر الأسود، كما دعوا أطراف المبادرة إلى تمديد مدتها وتوسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب الواضح على الأغذية، مؤكدين دعمهم للجهود الأخرى التي تبذلها الأمم المتحدة لتسهيل الوصول إلى الغذاء والأسمدة في الأسواق العالمية.

وأكد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا اتحادهم وعزمهم على الالتزام بمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي، مشيرين إلى أنهم يعملون على تلبية الاحتياجات الإنسانية، والحفاظ على حركة الأغذية والأسمدة، وتوفير التمويل الطارئ، وتحسين المرونة، وتسريع الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية.

واختتمت الأطراف الثلاثة البيان بأنهم يتخذون إجراءات جنبًا إلى جنب مع الشركاء لحشد المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية (GCRG) التي تقودها الأمم المتحدة والمعنية بالغذاء والطاقة والتمويل، والتحالف العالمي لمجموعة الدول السبع للأمن الغذائي (GAFS)، وغيرها من المنظمات والمبادرات الدولية المرتبطة بقضية الغذاء.

الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة روسيا كوفيد-19 فيروس كورونا بروكسل واشنطن لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تكشف سن زيادة الرغبة الجنسية عند السيدات

توقيعي للزمالك قتلهم .. شوبير يكشف رد فعل الأهلي بعد تصريحات عبدالله السعيد

مش عارفين يسددوا ديونهم.. زوجان يتخلصان من حياتهما بطريقة مرعبة بالمنوفية

قبل صرف زيادات الأجور.. حافز جديد يصل إلى 200 جنيه لهذه الفئات

بالفيديو والصور.. لحظة اعتقال منفذة انفجار إسطنبول

الفرق 10 درجات.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس.. فيديو

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حمادة مات في حضن أمه.. القصة الكاملة لوفاة أصغر ضحايا حادث أتوبيس الدقهلية

ترشيحاتنا

منها اجتناب اللغو.. رمضان عبدالمعز يكشف عن شعب الإيمان المتعلقة باللسان

المغرب إلي كأس أمم أفريقيا بالفوز على منتخب مصر للناشئين2-1

أبو مازن في حوار الساعة: مصر تبذل جهودا جبارة للمصالحة الفلسطينية.. ونتنياهو لا يؤمن بالسلام والأمريكيون يدركون عنصرية إسرائيل

فرمان من فيتوريا.. استدعاء مروان حمدي لمنتخب مصر

وديا.. سيراميكا كليوباترا يفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين

مسئول برازيلي لـ صدى البلد: مصر دولة محورية ولاعب أساسي بقطاع الطاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ صادم.. سعر فستان مايان السيد بمهرجان القاهرة يثير الجدل

تحذير عاجل من الإفراط في تناول الزنجبيل

فستان ملائكي.. سوسن بدر بإطلالة خلابة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

القوات المسلحة تنظم عدد من الزيارات الميدانية للملحقين العسكريين المعتمدين لدى مصر

فيديو

مأساة جديدة.. عريس حلوان ودع أسرته وأصدقاءه في ليلة زفافه |فيديوجراف

مصالحة سامة.. طبيب يفجرمفاجأة عن عودة شيرين عبدالوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

تشافي.. جيرارد بيكيه يكشف سر اعتزاله كرة القدم | فيديو جراف

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ