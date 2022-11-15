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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دراسة أثرية.. الرومانيون عرفوا مطاعم الوجبات السريعة والتيك أواي منذ آلاف السنين

صدى البلد

كشفت دراسة أثرية حديثة، أن اليونانيين والرومانيين قد عرفوا مطاعم التيك أواي والوجبات السريعة منذ آلاف السنين، حيث قدمت الدكتورة فتحية جابر إبراهيم عيسى، رئيس قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الدراسة من خلال المؤتمر الـ25 للمجلس العربي لاتحاد الآثاريين العرب والتي حملت اسم "مطاعم الوجبات السريعة الرومانية: مابين بقاياهم الأثرية وتصويرهم في الفن".

 

مطاعم الوجبات السريعة

 

 جاء في الدراسة أن البعض يعتقد أن مطاعم الوجبات السريعة الموجودة حاليًا شيء قد فرضته طبيعة العصر الحالي، إلا أن الباحثة من خلال دراستها رأت أن مثل هذه المطاعم لها تاريخ طويل وأصول قديمة ترجع إلى الحضارتين اليونانية والرومانية، وخاصة لدى الشعب الروماني الذي تميز بصورة كبيرة بالواقعية والعملية، فقد ظهرت في الكتابات الأدبية بعض المسميات التي تشير إلى وظيفة بعض الأماكن مثل Thermopolia, Cauponae, Popinae وكلها تشير إلى معاني متشابهة أو إلى وظيفة محددة وهي تعني أماكن لبيع الطعام والشراب الساخن، وكذلك البارات التي استخدمت في تناول النبيذ الذي كان يخلط أحيانًا بالماء الساخن.

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مطاعم التيك أواي في العصر الروماني 

 

 وتقول فتحية عيسى في دراستها أن هذه المطاعم القديمة كان يستخدمها الفقراء ممن لايملكون منازل وفيلات فخمة مزودة بمطابخ، وكان الشكل المعماري المتعارف عليه لهذه المطاعم هي أنها بشكل حجرة لها مدخل على الشارع أو من خلال منزل ضخم وبها منضدة تتخذ عادة شكل حرف L مبنية يتوسطها على مسافات متساوية أواني ضخمة لوضع الطعام والشراب، وأحياناً ربما كان المستهلكين للطعام والشراب يجلسون داخل بعض هذه المطاعم سواء على المنضدة الأمامية أو على مقاعد متحركة، مثلما يحدث في وقتنا الحالي، لتناول الطعام والشراب بعد يوم عمل طويل، وتتميز هذه المطاعم بالزخارف والرسوم الجدارية المختلفة التي تعكس بعض أنواع الأطعمة التي كان يتناولها أفراد المجتمع، كما أنها تواجدت في روما وبومبي وهيركلانيوم وعدد من الأماكن الأخرى.

 

فنون رومانية

 

وأضافت في دراستها: أظهرت بعض الفنون الرومانية عدد من هذه المطاعم أو المحال التي تقوم ببيع الطعام والشراب على بعض الفنون المختلفة سواء لوحات منحوتة، رسوم جدارية، توابيت أو غيرها؛ لذا فالهدف من البحث هو تقصي في الشكل المعماري لتلك المطاعم ووظيفتها في المجتمع الروماني، مثل أنواع المأكولات والمشروبات التي كانت تقدم، وكذلك الزخارف التي تزينها والأدوات المستخدمة فيها، ومقارنة تصوير بعض هذه المطاعم والمحلات في بعض الفنون الرومانية لمعرفة مدى اتفاقها أو اختلافها مع ما تبقي من مثل هذه النوعية من المباني في العالم الروماني.

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