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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

متحف لوفر أبو ظبي يحتفل بالذكرى الخامسة لتأسيسه.. تفاصيل

صدى البلد

يحتفل متحف اللوفر أبو ظبي هذا الشهر، بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسه تحت شعار "وتستمرّ القصة الكبرى"، حيث يستضيف خلالها مجموعة من الأعمال الفنّية الجديدة والفعاليات الثقافية والترفيهية العالمية، والأنشطة التعليمية.

 

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ويشهد المتحف على مدى شهر كامل، العديد من الفعّاليات ومنها عرض قطع فنّية جديدة مقتناة أو مستعارة، أبرزها لوحة للفنّان ليوناردو دافينشي.

كما ينظّم المتحف ورش عملٍ وجلسات حوارية، وحفلات موسيقية يُحييها ثلاثة فنّانين، وهم: جون ليجند، وماجد المهندس، وعمر خيرت.

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المنطقة الثقافية
 

وقال محمد خليفة المبارك رئيس متحف اللوفر أبوظبي في تصريحات أوردتها "وكالة أنباء الإمارات"، إن "الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس المتحف، يعدّ إسهاماً من المتحف في التحوّل الثقافي الذي تشهده الإمارة، فضلاً عن دوره في إثراء الحياة الاجتماعية، من خلال تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية المشتركة".

وأضاف: "يتبوّأ المتحف مكانة خاصة في قلب المنطقة الثقافية في السعديات، التي تشهد تطوّراً سريعاً، إذ ستصبح وجهة رائدة للفنّ والتاريخ والثقافة، لذلك نحن نتشارك أبرز مقتنيات متحفنا مع الزوّار القادمين من شتّى أنحاء العالم".

وقال مانويل راباتيه مدير متحف اللوفر أبو ظبي، إن موسم الاحتفالات بالذكرى الخامسة لتأسيس المتحف هذا العام، سيكون الأكثر إثارة ونشاطاً حتى الآن.

لوفر ابوظبي متحف اللوفر الذكرى الخامسة لافتتاح اللوفر محمد خليفة المبارك رئيس متحف اللوفر أبوظبي

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