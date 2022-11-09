بعد اكتشاف نفق محفور في الصخر بالإسكندرية..هل يتم العثور على قبر كليوباترا؟|صور

منذ ما يقرب من 20 عامًا ، كان علماء الآثار يبحثون في المنطقة المحيطة بمعبد تابوزيريس ماجنا عن مكان الراحة الأخير للملكة المصرية كليوباترا وزوجها مارك أنتوني.

واكتشف علماء الآثار نفقًا محفورًا في الصخر أسفل معبد تابوزيريس ماجنا القديم في مصر - وقد يؤدي إلى فقدان مقبرة كليوباترا، التي كانت آخر حكام مصر البطلمية من 51 إلى 30 قبل الميلاد.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن الاكتشاف الأسبوع الماضي، واصفة النفق البالغ ارتفاعه 4265 قدمًا ، والواقع على عمق 43 قدمًا تحت الأرض ، بأنه "معجزة هندسية". إنه مشابه لنفق Eupalinos في جزيرة ساموس اليونانية ، والذي يُعتبر أحد الأعاجيب الهندسية للعصور القديمة.

أصول قديمة

تم الإبلاغ عن أخبار الاكتشاف ، التي تم إجراؤها خلال مشروع التنقيب بقيادة عالمة الآثار كاثلين مارتينيز من جامعة سان دومينغو، من قبل أصول قديمة.

اشتهرت كليوباترا بالانتحار بعد أن قتل زوجها الجنرال الروماني مارك أنتوني نفسه. ويعتقد أنهما دفنا معا.

البحث عن مقبرة كليوباترا المفقود

جاءت مارتينيز لأول مرة إلى مصر بحثًا عن مقبرة كليوباترا منذ حوالي 20 عامًا ، مقتنعًا بعد أكثر من عقد من البحث أن تابوزيريس ماجنا، الواقع في ضواحي الإسكندرية والمخصص لأوزوريس، إله الموتى، كان مرشحًا رئيسيًا لملكة الملكة. مكان الدفن.

بعد مئات الرسائل الإلكترونية التي تم تجاهلها ، تمكنت مارتينيز من تأمين لقاء في القاهرة مع عالم الآثار زاهي حواس ، وزير الآثار المصري آنذاك.

أقنعته بمنحها شهرين لإجراء الحفريات في الموقع. استمر العمل منذ عام 2004 - لكن الاكتشاف الجديد هو الدليل الأكثر إقناعًا حتى الآن على أن مارتينيز تسير على الطريق الصحيح.

محاولة اكتشاف قبر كليوباترا

قالت مارتينيز لمدونة هيريتدج كي: "هذا هو المكان المثالي لمقبرة كليوباترا". "إذا كانت هناك فرصة بنسبة واحد بالمائة لدفن آخر ملكة مصرية هناك ، فمن واجبي البحث عنها. إذا اكتشفنا القبر ... فسيكون أهم اكتشاف في القرن الحادي والعشرين. إذا لم نكتشف القبر ... فقد حققنا اكتشافات كبرى هنا ، داخل المعبد وخارجه ".

حتى الآن ، كشفت الحفريات عن مومياوات بألسنة ذهبية ومقبرة تحتوي على مومياوات على الطراز اليوناني الروماني مدفونة في مواجهة المعبد ، وهو ما يدعم نظرية مارتينيز القائلة ببناء مقبرة ملكية في المنطقة. كان هناك أيضًا تمثال نصفي يُعتقد أنه يصور كليوباترا و 22 قطعة نقدية تصور محياها.

بالإضافة إلى النفق ، يتضمن الاكتشاف الأخير تمثالين من المرمر من العصر البطلمي ، أحدهما يبدو أنه أبو الهول ، بالإضافة إلى أواني وأواني خزفية. جزء من النفق تحت الماء ، ربما بسبب الزلازل القديمة التي ضربت المنطقة بين 320 و 1303 م. كان من الممكن أن تؤدي تلك الكوارث الطبيعية إلى انهيار تابوزيريس ماجنا.

اكتشاف قبر توت عنخ آمون

الاكتشاف الأثري الأكثر شهرة في مصر ، بالطبع ، هو قبر الملك توت ، الذي اكتشفه هوارد كارتر قبل 100 عام الأسبوع الماضي في وادي الملوك خارج مدينة الأقصر.

غرف مخفية

بعد قرن من الزمان ، لا يزال الموقع موضوع حفريات نشطة ومثمرة - ونقاشات ، حيث انقسم العلماء والخبراء حول إمكانية احتواء حجرة الدفن على غرف مخفية.

كان عالم المصريات البريطاني نيكولاس ريفز مؤيدًا منذ فترة طويلة للنظرية القائلة بأنه تم بناؤه في الأصل على أنه قبر نفرتيتي ، زوجة أبي الملك. (ادعى حواس بشكل منفصل أنه على وشك الإعلان عن اكتشاف مثوى نفرتيتي).

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