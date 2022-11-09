عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد اكتشاف نفق محفور في الصخر بالإسكندرية..هل يتم العثور على قبر كليوباترا؟|صور

صدى البلد

منذ ما يقرب من 20 عامًا ، كان علماء الآثار يبحثون في المنطقة المحيطة بمعبد تابوزيريس ماجنا عن مكان الراحة الأخير للملكة المصرية كليوباترا وزوجها مارك أنتوني.

واكتشف علماء الآثار نفقًا محفورًا في الصخر أسفل معبد تابوزيريس ماجنا القديم في مصر - وقد يؤدي إلى فقدان مقبرة كليوباترا، التي كانت آخر حكام مصر البطلمية من 51 إلى 30 قبل الميلاد.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن الاكتشاف الأسبوع الماضي، واصفة النفق البالغ ارتفاعه 4265 قدمًا ، والواقع على عمق 43 قدمًا تحت الأرض ، بأنه "معجزة هندسية". إنه مشابه لنفق Eupalinos في جزيرة ساموس اليونانية ، والذي يُعتبر أحد الأعاجيب الهندسية للعصور القديمة.

أصول قديمة

تم الإبلاغ عن أخبار الاكتشاف ، التي تم إجراؤها خلال مشروع التنقيب بقيادة عالمة الآثار كاثلين مارتينيز من جامعة سان دومينغو، من قبل أصول قديمة.

اشتهرت كليوباترا بالانتحار بعد أن قتل زوجها الجنرال الروماني مارك أنتوني نفسه. ويعتقد أنهما دفنا معا.

البحث عن مقبرة كليوباترا المفقود

جاءت مارتينيز لأول مرة إلى مصر بحثًا عن مقبرة كليوباترا منذ حوالي 20 عامًا ، مقتنعًا بعد أكثر من عقد من البحث أن تابوزيريس ماجنا، الواقع في ضواحي الإسكندرية والمخصص لأوزوريس، إله الموتى، كان مرشحًا رئيسيًا لملكة الملكة. مكان الدفن.

بعد مئات الرسائل الإلكترونية التي تم تجاهلها ، تمكنت مارتينيز من تأمين لقاء في القاهرة مع عالم الآثار زاهي حواس ، وزير الآثار المصري آنذاك.

أقنعته بمنحها شهرين لإجراء الحفريات في الموقع. استمر العمل منذ عام 2004 - لكن الاكتشاف الجديد هو الدليل الأكثر إقناعًا حتى الآن على أن مارتينيز تسير على الطريق الصحيح.

شتراوس وأحمد مراد: اختيار مهنة الكتابة يبدأ منذ الطفولة

تضامنا مع قمة المناخ..الفنانة التشكيلية وفاء ياديس تطلق مبادرة الفن مع الطبيعة

نورة الكعبي: «أبدع نشر» دعم للمبدعين وتعزيز لصناعة النشر

توقيع الإصدار العربي من رواية آرثر وجورج في معرض الشارقة للكتاب

لوفر أبوظبي يستقبل لوحة القديس يوحنا المعمدان الفريدة لـ دافينشي

كيف احتفت اليونسكو بتراث اللغة العربية؟

ختام ليالي المسرح المتنقل بثقافة الفيوم

"نأْنِئْ في بيتك".. مجمع اللغة العربية يجيز استخدام هذه الطرفة

السؤال الأهم| ندوة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب .. من يكتب التاريخ؟

مسابقة ثقافية وورش فنية وتنمية مواهب في طنطا

محاولة اكتشاف قبر كليوباترا

قالت مارتينيز لمدونة هيريتدج كي: "هذا هو المكان المثالي لمقبرة كليوباترا". "إذا كانت هناك فرصة بنسبة واحد بالمائة لدفن آخر ملكة مصرية هناك ، فمن واجبي البحث عنها. إذا اكتشفنا القبر ... فسيكون أهم اكتشاف في القرن الحادي والعشرين. إذا لم نكتشف القبر ... فقد حققنا اكتشافات كبرى هنا ، داخل المعبد وخارجه ".

حتى الآن ، كشفت الحفريات عن مومياوات بألسنة ذهبية ومقبرة تحتوي على مومياوات على الطراز اليوناني الروماني مدفونة في مواجهة المعبد ، وهو ما يدعم نظرية مارتينيز القائلة ببناء مقبرة ملكية في المنطقة. كان هناك أيضًا تمثال نصفي يُعتقد أنه يصور كليوباترا و 22 قطعة نقدية تصور محياها.

بالإضافة إلى النفق ، يتضمن الاكتشاف الأخير تمثالين من المرمر من العصر البطلمي ، أحدهما يبدو أنه أبو الهول ، بالإضافة إلى أواني وأواني خزفية. جزء من النفق تحت الماء ، ربما بسبب الزلازل القديمة التي ضربت المنطقة بين 320 و 1303 م. كان من الممكن أن تؤدي تلك الكوارث الطبيعية إلى انهيار تابوزيريس ماجنا.

اكتشاف قبر توت عنخ آمون

الاكتشاف الأثري الأكثر شهرة في مصر ، بالطبع ، هو قبر الملك توت ، الذي اكتشفه هوارد كارتر قبل 100 عام الأسبوع الماضي في وادي الملوك خارج مدينة الأقصر.

غرف مخفية

بعد قرن من الزمان ، لا يزال الموقع موضوع حفريات نشطة ومثمرة - ونقاشات ، حيث انقسم العلماء والخبراء حول إمكانية احتواء حجرة الدفن على غرف مخفية.

كان عالم المصريات البريطاني نيكولاس ريفز مؤيدًا منذ فترة طويلة للنظرية القائلة بأنه تم بناؤه في الأصل على أنه قبر نفرتيتي ، زوجة أبي الملك. (ادعى حواس بشكل منفصل أنه على وشك الإعلان عن اكتشاف مثوى نفرتيتي).

GettyImages-86036096-1024x657
GettyImages-86036096-1024x657
RLFBTedf
RLFBTedf
Taposiris_4-Αντιγραφή-1200x900-1-1024x768
Taposiris_4-Αντιγραφή-1200x900-1-1024x768
Taposiris_6-1053x1200-1
Taposiris_6-1053x1200-1
كليوباترا عالمة الآثار كاثلين مارتينيز مقبرة كليوباترا اكتشاف قد يقود العالم لاكتشاف قبر كليوباترا جزيرة ساموس اليونانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

يناير الحاسم.. مهاجم قناص في الأهلي.. وهؤلاء الراحلون عن القلعة الحمراء

اللحظات الأخيرة فى حياة رجل الأعمال رؤوف غبور

خالد الغندور يكشف عن قرار جديد يخص كأس السوبر المصري

بعد سؤال ماما أخبارها إيه .. رد غير متوقع وصادم من ابنة شيرين

عاجل.. ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

موضوعات متعلقة

شتراوس وأحمد مراد: اختيار مهنة الكتابة يبدأ منذ الطفولة

تضامنا مع قمة المناخ..الفنانة التشكيلية وفاء ياديس تطلق مبادرة الفن مع الطبيعة

نورة الكعبي: «أبدع نشر» دعم للمبدعين وتعزيز لصناعة النشر

توقيع الإصدار العربي من رواية آرثر وجورج في معرض الشارقة للكتاب

لوفر أبوظبي يستقبل لوحة القديس يوحنا المعمدان الفريدة لـ دافينشي

كيف احتفت اليونسكو بتراث اللغة العربية؟

ختام ليالي المسرح المتنقل بثقافة الفيوم

"نأْنِئْ في بيتك".. مجمع اللغة العربية يجيز استخدام هذه الطرفة

ترشيحاتنا

أحمد موسى: علاء عبد الفتاح ارتكب جرائم قتل وحرق أقسام الشرطة.. فيديو

أحمد موسى يطالب المصريين في لندن بدعم سفارتنا الجمعة المقبلة.. فيديو

بيراميدز يتأهل لدور المجموعات علي حساب بطل النيجر

مرحلة عاجلة .. بدائل أقل تكلفة وأكثر استدامة لـ تبطين الترع

إسرائيل تهدد بضرب إيران.. ووزير الدفاع: أعددنا الخطط المطلوبة

أحمد موسى يطالب الأمم المتحدة والمفوض السامي بالاعتذار للشعب والقضاء المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب وإطلالة جريئة.. درة تستعرض أنوثتها| شاهد

في حمام السباحة .. خالد عليش وزوجته بـ إطلالة لافتة

قبل عمليات التجميل .. صور صادمة لـ نورهان حفظى الشهيرة بمذيعة فيديو رجل الكشرى

ملابس لافتة.. ليلى أحمد زاهر تظهر بلوك جديد| شاهد

فيديو

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

عاجل حقيقة الإفراج عن عريس الإسماعيلية.. هل نجحت محاولات الصلح؟

الحكومة تحارب شائعة اختفاء الأرز وجشع التجار |تفاصيل

عشيقي بيدلعني أكتر.. ننشر اعترافات سيدة بولاق بعد تخلصها من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ