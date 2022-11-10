خلال ندوة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب|فاطمة المغني: المرأة الإماراتية سند الرجل وعضده

ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، نظمت جمعية الاجتماعيين بالشارقة جلسة حوارية تحت عنوان «تحديات المرأة في مجتمع الإمارات»، حيث استضافت الجمعية الناشطة الاجتماعية فاطمة المغني، وموزة حنظل النقبي، رئيس هيئة الشارقة للكتاب بالمنطقة الشرقية، وأدارت الجلسة الدكتورة هدى النقبي.

تحديات تواجه الأسرة الإماراتية

ودارت المحاور حول أهم التحديات التي واجهت الأسرة الإماراتية قديماً، وكيف تذللت هذه التحديات والعقبات حديثاً بدعم الدولة والحكومة الرشيدة والتطور التكنولوجي واللوجستي في الدولة، وتقدم جميع القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم وغيرها، مع مقاربات في وضع المرأة الحالي، ومدى تمكنها في مختلف المناصب والمحافل، وتحدثت فاطمة المغني عن دورها في البرلمان، والعديد من التحديات التي واجهتها في مسيرتها البرلمانية، وأكدت أن المرأة أصبحت الآن سنداً وعضداً للرجل. ومن جانبها، تحدثت موزة حنظل عن تجربتها في التحديات التي واجهتها في العمل المجتمعي.

الاضطراب النفسي



كما نظمت الجمعية كذلك الملتقى الاجتماعي المصاحب لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تناول الملتقى بحثاً علمياً عن الاضطرابات النفسية وأثرها على الفرد، وناقشت الدكتورة هويدا زكي، المتخصصة في مجال علم النفس التربوي، مفهوم الاضطراب النفسي والتأثيرات الكبيرة على الفرد والمجتمع، وأهمية الاستفادة من خدمات العلاج النفسي المقدمة في الدولة. أدار الجلسة الدكتور عبدالله الأنصاري عضو الجمعية.