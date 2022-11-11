ننشر تفاصيل الحفل الختامي لمهرجان التراث الشعبي على مسرح الجمهورية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الحفل الختامي لمهرجان التراث الشعبي "الأمثال الشعبية" باللغة الإنجليزية والفرنسية من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية برئاسة د. شيماء الصعيدي، بالتعاون مع الجمعية العامة للمعاهد القومية لمدارس محافظات القاهرة، بورسعيد، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، والذى أقيم على مسرح الجمهورية.

جاء ذلك بحضور د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحمد عبد الهادي القطب رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، منى الحلواني مدير إدارة العلاقات الثقافية والتدريب بالمعاهد القومية، وحنان أحمد حسن مدير عام الإدارة العامة لقياس الرأي، ومديري المدارس ونخبة من القيادات بوزارة التربية والتعليم.

الجمع الميداني

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض اللوحات من نتاج طلاب المدارس القومية، أعقبه تلاوة من القرآن الكريم للطالب يحيى عبد الرحمن، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلى ذلك كلمة إيمان مازن مدير إدارة الأدلة والجمع الميداني والمشرف التنفيذي رحبت فيها بالحضور، وأوضحت الهدف الأساسي من إقامة المهرجان باللغة الإنجليزية والفرنسية وجمع وحصر وتوثيق وأحياء التراث من خلال طلبة المدارس، وذلك رداً على تهديدات العولمة، وتعرف الأجيال بتراثهم الشعبى وروح الفخر والانتماء لتظل الأمثال الشعبية تحتفظ بخصوصيتها فى اللغة والدلالات، ويستدعيها كل مصرى فى درس أو حكمة أو دلالة أو طرفة، فلكل مثل حكاية تحكى عن حدث تاريخى له خصوصيه، وعبقرية هذا المجتمع فى اختذاله فى الترديد والاستمرارية، وقد شاركت الطالبات فى إعادة هذا الأدب القولى بأعمال فنية وأفلام كارتون وعروض مترجمة لبعض اللغات بما يحقق الهدف الأساسي للمشروع.

ومن جانبها وجهت الشكر منى الحلواني، لكل من شارك فى المهرجان ولمحمد عبد الهادي الذى تقوم في عهده مشاريع متعددة تهدف للثقافة والانتماء وترسيخ الهواية المصرية، منها مشروع الأمثال الشعبية التي تم عملها لأولادنا الذين يدرسونا باللغات الأجنبية ولا يعلموا شئ عن أمثالنا الشعبية، ومن هنا جاء دورنا بالتعاون مع قصور الثقافة أن نرٌسخ ونعرف أصل كل مثل وحكايته، وبدأنا بعدة محافظات وهى القاهرة، وبورسعيد، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، وتمتد لباقي المحافظات قريبا.

أعقب ذلك كلمة د. شيماء الصعيدي رحبت خلالها بالحضور واعتذرت عن عدم حضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لوجوده بمحافظة شرم الشيخ، وأعربت عن سعادتها لوجود د. هانى كمال، وتقدمت بالشكر للمدارس القومية، ومحمد عبد الهادي على التعاون المثمر وحسن الاستقبال والسهولة فى التعامل وتذليل كل العقبات التي تجعلنا نستمر في المشروع وتعميمه على كل المدارس فى المحافظات المختلفة، كما قدمت الشكر للعاملين بإدارة أطلس الذين شاركوا فى إقامة ونجاح هذا المشروع كلهم سيدات أطفوا على المشروع الذى كان فكرة وأصبح حقيقة وتجديد الدماء بمشاركة الزملاء وتعاون المدارس القومية.

وفى كلمة د. هاني كمال رحب بالحضور والأخ والصديق محمد عبد الهادي وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للمعاهد القومية التي تمثل ٤١ مدرسة على مستوى الجمهورية منهم المحافظات المشاركة فى المشروع بأعمال متميزة للطلبة والطالبات، نورت مسرح الجمهورية من صروح وزارة الثقافة، ومنى الحلواني وأيضا المبدعين والمبدعات ومجموعة العمل الذين ترجموا أمثالنا الشعبية إلى مجموعة من المفردات، وباسم وزيرة الثقافة ونيابة عن قصور الثقافة وعن د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث لى الشرف أن أكون بجانب د. شيماء الصعيدى مدير عام الإدارة العامة لاطلس للمأثورات الشعبية ومجموعة خلية العمل الباحثات والباحث، وإيمان مازن وأجد السعادة لوجودى بفعاليات الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، كما أشار أنه لابد أن نغرس فى أبنائنا الحب لكل من حولنا ويصل الحب الأكبر إلى وطننا مصر، وأكد أن مشروع الأمثال الشعبية هو موضوع غير مادي وليس بالهين وهو مسألة شديدة الأهمية لأن من فات قديمه تاه، وأن اللى ملهوش قديم ملهوش حاضر ولا مستقبل، ومصر صاحبة حضارة ذات تاريخ، وفعلا احسنت المدارس القومية اختيار هذه الفكرة، وفى ظل رئاسة محمد عبدالهادى تشهد المعاهد القومية طفرة من الحب الانسانى والاخلاقى، وشرفت أن أكون ضمن لجان تحكيم مسابقات ثقافية وفنية عظيمة جدا فى المنيا والصعيد، والإسكندرية والوجه البحرى، والقاهرة وهم يتميزون بالصدق والإخلاص فى العمل سوء مديرى المدارس أو الطلبة والطالبات، ثم أكد على بعض الأمثال الشعبية من بعض اللوحات التى ضمها المعرض وربطها بالمواقف الحياتية وحقيقية الشعوب.

كما قدم محمد عبدالهادى الشكر والتقدير لكل من شارك فى المشروع والدكتورة شيماء الصعيدي متمثلة في دور وزارة الثقافة، ومنى الحلواني عندما طرحت هذه الفكرة كنت لا أتصور أن تخرج فى هذا الشكل المنظم وشكر كل المحافظات المشاركة، ووزارة الثقافة لدعمها للمعاهد القومية، وأيضا مديري الإدارة لوجود مجموعة متميزة.

وأقيم عرض لأفلام كارتون مترجمة بعدة لغات من أعمال طلاب المدارس المشاركة عن الأمثال الشعبية، عقب ذلك كرمت الجمعية العامة للمعاهد القومية د. هانى كمال، ود. شيماء الصعيدي والمشاركين من إدارة أطلس للمأثورات الشعبية بشهادات تقدير، ثم تكريم محمد عبد الهادى، ومنى الحلواني، وقيادات المدارس المشاركة والطلاب المبدعين من قبل الهيئة العامة لقصور الثقافة بتوزيع شهادات تقدير.

واختتم الحفل بفقرة فنية استعراضية لطالبات كلية البنات القومية بعنوان "حلاوة شمسنا"، تلاها كلمة عمرو الجندى كاتب وروائي وعضو اتحاد كتاب.