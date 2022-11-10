محاضرات وورش وعروض سينما بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، حيث قدم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية لتصميم برواز صور بالفوم تدريب فنانات القسم سحر عبد المحسن، منى وفائى، ريهام كمال، بجانب عقد محاضرة دينية بعنوان "ثقافة الحوار والإختلاف فى الفكر الإسلامى" حاضرها فضيلة الشيخ أحمد شعراوى.

والذي أوضح مدى الحوار والاختلاف في الفكر الإسلامي وإحترام قواعد الحوار ومنهجه لأن الإختلاف من طبائع العقول، ورصد مواقف للرسول "ص"، ومواقف للصحابة وما يجب أن يتحلي به المتحاورين من صبر وأن الجميع يتفاعل ولا ينفعل، كما قدم قصر ثقافة مغاغة عروض سينما منها فيلم الجريمة.

توعية مجتمعية

كما أقام بيت ثقافة أبو جرج محاضرة بعنوان" التسرب المدرسي أسبابه وعلاجه"، وذلك بمدرسة أبوجرج الثانوية، وتهدف هذه المحاضرات إلى نشر التوعية المجتمعية للحد من ظاهرة التسرب المدرسي، حاضرها محمود نجاج، وأوضح فيها تعريف التسرب المدرسي وأنواعه وأهم الأسباب التي تؤدى للتسرب المدرسي وأهم الإجراءات الوقائية والعلاجية للحد من التسرب المدرسي عن طريق دور كلا من الأسرة والمدرسة والطالب.

تلوث ثقافي

ناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتاب بعنوان "التلوث الإعلامي والثقافي" تأليف هشام الصياد ناقشه محمد سيف، و يتناول الكتاب دور الإعلام وأدواته المختلفة في تشكيل الوعي والفكر والأخلاق والأثار السلبية لها والتي وصلت لدرجة تلويث الفكر خاصه مع الغزو الثقافي والإعلامي الغربي ومع وسائل التواصل الحديثة والتقدم في وسائل الإتصال والإعلام والتي جعلت من العالم قرية صغيرة، كما نظمت مكتبة شم البحرية محاضره بعنوان" توعية الشباب "حاضرها رمضان محمد، وتناول فيها ضرورة توعية الشباب من الإدمان والمخدرات وغرس القيم والمباديء من الصغر.