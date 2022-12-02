عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أنا قادم أيها الضوء.. كتاب جديد للصحفي محمد أبو الغيط

صدى البلد

يصدر قريبا عن دار الشروق.. كتاب «أنا قادم أيها الضوء» للصحفي المصري محمد أبو الغيط ومن تحرير صديقه الكاتب الصحفي أحمد سمير.

 يحمل هذا الكتاب في كلماته روح المقاتل وعزيمة المثابر وحكمة المتأمل، لا يحكي فيه محمد أبو الغيط عن المعركة الشرسة بينه وبين أبغض أمراض العصر، بل يحكي عن العشرات والعشرات من التفاصيل في جوانب الحياة المختلفة، تتماس وتبتعد عن بعضها البعض لكن يبقى هو وروحه التي لا تقهر وإرادته البشرية الهائلة وإنسانيته اللامحدودة، هي العوامل المشتركة بين كل تلك الحكايات.

قصر ثقافة طنطا يستعرض طرق التعامل مع مشكلات صعوبة التعلم للأطفال

دراسة بريطانية تكشف حقيقة الإمبراطور الروماني سبونسيانوس

حامل الصحف القديمة .. رواية جديدة لإبراهيم عبد المجيد

اتفاقية بين المغرب واليونسكو لحماية التراث الصحرواي في إفريقيا

الجريدة الرسمية تنشر قرار تأسيس شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية

لن يجده الإنسان إلا مرة في العمر..السويد تعلن عن اكتشاف كنز أثري

إقبال كبير على جناح الشارقة ضيف شرف جوادا لاهارا الدولي للكتاب

النسخة الأكبر في تاريخه.. معرض فن أبوظبي يختتم فعالياته

إيطاليا| أحد أبرز اكتشافات التاريخ.. العثور على تماثيل فريدة تعود للعصور الرومانية

استعدادًا لدورته الثانية.. تعرف على شروط المشاركة في مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي

يقول محمد أبو الغيط عن الكتاب:

 

«وجدتني لا أكتب يوميات مريض، بل أكتب أحداثًا ومشاعر، ما جربته وما تعلمته، سيرة ذاتية لي ولجيلي أيضًا.

ودونما أشعر عبرت كتابتي من الخاص إلى العام، وهكذا تنقلت بين شرح علمي إلى أخبار التطورات السياسية، ومن تفنيد خرافات حول ما يسمى بـ «الطب البديل» إلى متابعة وفاة الملكة إليزابيث، أتأمل في الموت والحياة.

لو تحققت نجاتي بمعجزة ما، فسأسعى نحو ذلك الضوء الذي زادت خبرتي به وتقديري له في أيام مرضي، وسأمنح ما أستطيع عرفانًا لكوني محظوظًا بزوجة مضيئة، وبأبٍ وأمٍّ مضيئيْن، وبالكثير من الأصدقاء الذين يطمئنني نورهم لحقيقة الخير في الدنيا.

ولو وافاني القدر بالوقت الذي قدره الأطباء، أرجو أن يكون ما بعد نفقي نورًا وهدوءًا، وأن يمرَّ عبر هذا الكتاب بعض الضوء إلى من يقرأ».

 

سيرة ذاتية 

 

عن محمد أبو الغيط، طبيب وصحفي وكاتب مصري. تخصص في الصحافة الاستقصائية وشملت تغطياته حول العالم قضايا تجارة السلاح الدولية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتطرف، وتحقيقات الفساد وتتبع الأموال. عمل مدققًا للحقائق، وأشرف على إنتاج تحقيقات ودرَّب صحفيين لصالح عدة مؤسسات، كما عمل بمجال الإنتاج التلفزيوني لقنوات عربية وأجنبية، وكذلك عمل مذيع راديو عبر الإنترنت.

محمد أبو الغيط الصحفي محمد أبو الغيط دار الشروق الصحفي أحمد سمير الصحافة الاستقصائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

موضوعات متعلقة

قصر ثقافة طنطا يستعرض طرق التعامل مع مشكلات صعوبة التعلم للأطفال

دراسة بريطانية تكشف حقيقة الإمبراطور الروماني سبونسيانوس

حامل الصحف القديمة .. رواية جديدة لإبراهيم عبد المجيد

اتفاقية بين المغرب واليونسكو لحماية التراث الصحرواي في إفريقيا

الجريدة الرسمية تنشر قرار تأسيس شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية

لن يجده الإنسان إلا مرة في العمر..السويد تعلن عن اكتشاف كنز أثري

إقبال كبير على جناح الشارقة ضيف شرف جوادا لاهارا الدولي للكتاب

النسخة الأكبر في تاريخه.. معرض فن أبوظبي يختتم فعالياته

ترشيحاتنا

سويسرا تجمّد أصولاً روسية بـ 8 مليارات دولار

القرآن منارة للحياة.. جورج قرداحي يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام .. فيديو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2 ديسمبر 2022 .. تحسن مالي لهؤلاء وزواج ناجح للعقرب

علي معلول وفرجاني ساسي يعتزلان اللعب دوليا مع منتخب تونس .. تفاصيل

10 أعمال يصل ثوابها للميت بعد وفاته.. تعرف عليها

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 : قرارات حكيمة وجريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ