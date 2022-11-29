حفلان توقيع كتب مجدي محفوظ وميشيل منير بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حفل توقيع كتاب مسرحيتان " ملفات لم تفتح بعد" و "الفصل الاخير" للكاتب المسرحي مجدي محفوظ ، ومسرحيتان هما : " جزيرة فالديفيان "و مسرحية "المتجه للحلم يلزم التعب " للكاتب ميشيل منير.

أدار حفلي التوقيع الكاتب المسرحي ابراهيم الحسيني والذي أوضح خلال كلمته الافتتاحية بعض المعلومات عن الإصدارات الخاصة بالكاتبين وعن الإصدار الأول مسرحية " ملفات لم تفتح بعد" تأليف مجدي محفوظ وهو كاتب مسرحي أصدر ١٠ كتب، وهو يكتب للطفل.

و أشار الحسيني ، إلى أن المسرحية تناقش قضية الزواج المبكر وعواقبه .

أما مسرحية " الفصل الأخير" وتدور أحداثها حول كاتب ليس متحقق بالقدر الكافي يتعثر فى كتابة الفصل الأخير لمسرحيته ويموت دون كتابة الفصل الأخير وكأن موته هو نهاية هذا الفصل .

أما عن الكاتب ميشيل منير فهو كاتب مسرحي شاب يتبناه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي ، وأما عن مسرحيته " المتجه للحلم يلزم التعب " فأوضح الكاتب ابراهيم الحسيني، أن أحداثها تدور حول قصة شاب وصعوده ومحاولته تحقيق حلمه وكيف تغلب على صعوباته اما جزيرة " فالديفيان "، فهي تناقش صراعات فى أحد الجزر بين الأقزام وبين العمالقة فيحاول العمالقة احتلال وطن الأقزام .

ثم ترك الكاتب إبراهيم الحسيني، الكلمة للكاتب مجدي محفوظ الذي رحب بالحضور موجها الشكر للمهرجان في موضحا أن مسرحية " ملفات لم تفتح بعد " مسرحية تناقش قضايا الزواج المبكر للفتيات في المناطق النائية والريفية والتي تضيع شهادة القيد العائلي وتتعامل بشهادة مزورة يتم التعامل بها مع الفتيات ليتم تزويجهن في سن صغير وهى تعد شهادة وفاة للبنت، حيث أن بعد زواج الفتاة تقوم بقتل زوجها وتدخل السجن وتقابل شخصيات نسائية ونتعرض لقضايا عديدة تخص المرأة،

اما مسرحية " الفصل الاخير " فتناقش معاناة كاتب الكاتب والضعوط التي تحدث حولهم ومعانتهم فى تقديم ابداعاتهم والكاتب بطل القصة يكتب نصا ولكنه لم يتمكن من كتابة الفصل الأخير ويموت ثم تقوم صديقته والتي تعمل بدار نشر بنشر الفصل بعد وفاته.

اما الكاتب ميشيل منير فقد وجه الشكر للكاتب ابراهيم الحسيني الذي قدم له نقد بناء عن النصين والذي ساعده فى تطوير كتابته وكذلك وجه الشكر للاستاذ الدكتور مصطفي سليم الذي شجعه ودعمه بشكل كبير منذ أن كان فى الجامعة وكان من أعضاء لجنة تحكيم أحد المسابقات بالجامعة ومنحه جائزة التأليف وكان يشجعه على الكاتبة ويتابعه وعن مسرحية" المتجه للحلم " أشار إلي أن المسرحية تناقش قضية بعض الشباب الذين يقعون فى منطقة فى المنتصف فلديهم شغف وحلم ولكنهم ليسوا متحققين بالشكل الكافي وقد قام بربط الواقع بالخيال واختار المخرج مازن الغرباوي ليربط بنجاح بطله فهو نموذج ملهم وناجح ومتحقق.

وفي مسرحية " جزيرة فالديفيان يناقش صراعات ما بين الأقزام والعلاقة وتبدأ القصة من خلال اول جزيرة وكان عليها صديقان قام احداهما بقتل الآخر والحصول على الكنز وتبدأ الصراعات ومن خلال القصة تحدث قصة حب بين عملاق وقزمه .

ثم وجه الكاتب ابراهيم الحسيني سؤالا للكاتبين مجدي محفوظ و ميشيل منير وهو ماذا تعني الكتابة بالنسبة لهما، وأجاب الكاتب مجدي محفوظ موضحا أن الكتابة شيء كبير وهام بالنسبة له وخاصة انه عاش خارج مصر فى العديد من الدول وتعامل مع العديد من الجنسيات والثقافات المختلفة وهي فرصة جيدة للانفتاح للعالم وهو ما يعطي الكاتب رؤى مختلفة ويحاول أن يدونها .

فيما أوضح الكاتب ميشيل منير أنه مهموما بالقضايا الإنسانية ولديه ثمانية كتب فى الأدب الساخر ويجب الكتابة عن الواقع والمجتمع ومشاكلنا الإنسانية .