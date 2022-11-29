عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلان توقيع كتب مجدي محفوظ وميشيل منير بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

صدى البلد

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حفل توقيع كتاب   مسرحيتان " ملفات لم تفتح بعد" و "الفصل الاخير"  للكاتب المسرحي مجدي محفوظ ، ومسرحيتان هما : " جزيرة  فالديفيان "و مسرحية "المتجه للحلم يلزم التعب " للكاتب ميشيل منير.

أدار حفلي التوقيع الكاتب المسرحي ابراهيم الحسيني والذي أوضح خلال كلمته الافتتاحية بعض المعلومات عن الإصدارات الخاصة بالكاتبين وعن الإصدار الأول مسرحية " ملفات لم تفتح بعد"  تأليف  مجدي محفوظ وهو كاتب مسرحي أصدر  ١٠ كتب، وهو يكتب للطفل.

و أشار الحسيني ، إلى أن المسرحية تناقش قضية الزواج المبكر وعواقبه .

ندوة للاحتفاء بمصممة الأزياء مروة عودة أفضل شخصية مسرحية2021 بمهرجان شرم الشيخ

منصة أسوان للتغيرات المناخية تواصل أعمالها بالمدارس للتوعية بنتائج قمة شرم الشيخ

أما مسرحية " الفصل الأخير"  وتدور أحداثها حول كاتب ليس متحقق بالقدر الكافي يتعثر فى كتابة الفصل الأخير لمسرحيته ويموت دون كتابة الفصل الأخير وكأن موته هو نهاية هذا الفصل .

أما عن الكاتب ميشيل منير فهو كاتب مسرحي شاب يتبناه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي ، وأما عن مسرحيته " المتجه للحلم يلزم التعب " فأوضح الكاتب ابراهيم الحسيني، أن أحداثها تدور حول قصة شاب وصعوده ومحاولته تحقيق حلمه وكيف تغلب على صعوباته  اما جزيرة " فالديفيان "، فهي تناقش صراعات فى أحد الجزر بين الأقزام وبين العمالقة فيحاول العمالقة احتلال وطن الأقزام .

ثم ترك الكاتب إبراهيم الحسيني، الكلمة للكاتب مجدي محفوظ الذي رحب بالحضور موجها الشكر للمهرجان في موضحا أن مسرحية " ملفات لم تفتح بعد " مسرحية تناقش قضايا الزواج المبكر للفتيات في المناطق النائية والريفية والتي تضيع شهادة القيد العائلي وتتعامل بشهادة مزورة يتم التعامل بها مع الفتيات ليتم تزويجهن في سن صغير وهى تعد شهادة وفاة للبنت، حيث أن بعد زواج الفتاة تقوم بقتل زوجها وتدخل السجن وتقابل شخصيات نسائية ونتعرض لقضايا عديدة تخص المرأة،

اما مسرحية " الفصل الاخير " فتناقش معاناة كاتب الكاتب والضعوط التي تحدث حولهم ومعانتهم فى تقديم ابداعاتهم والكاتب بطل القصة يكتب نصا ولكنه لم يتمكن من كتابة الفصل الأخير ويموت ثم تقوم صديقته والتي تعمل بدار نشر بنشر الفصل بعد وفاته.

اما الكاتب ميشيل منير فقد وجه الشكر للكاتب ابراهيم الحسيني الذي قدم له نقد بناء عن النصين والذي ساعده فى تطوير كتابته وكذلك وجه الشكر للاستاذ الدكتور مصطفي سليم الذي شجعه ودعمه بشكل كبير منذ أن كان فى الجامعة وكان من أعضاء لجنة تحكيم أحد المسابقات بالجامعة ومنحه جائزة التأليف وكان يشجعه على الكاتبة ويتابعه وعن مسرحية"  المتجه للحلم "  أشار إلي أن المسرحية تناقش قضية بعض الشباب الذين يقعون فى منطقة فى المنتصف فلديهم شغف وحلم ولكنهم ليسوا  متحققين بالشكل الكافي وقد قام بربط الواقع بالخيال واختار المخرج مازن الغرباوي ليربط بنجاح بطله فهو نموذج ملهم وناجح ومتحقق.

وفي مسرحية " جزيرة فالديفيان يناقش صراعات ما بين الأقزام والعلاقة وتبدأ القصة من خلال اول جزيرة وكان عليها صديقان قام احداهما بقتل الآخر والحصول على الكنز وتبدأ الصراعات ومن خلال القصة تحدث قصة حب بين عملاق وقزمه .

ثم وجه الكاتب ابراهيم الحسيني سؤالا للكاتبين مجدي محفوظ و ميشيل منير وهو ماذا تعني الكتابة بالنسبة لهما، وأجاب الكاتب مجدي محفوظ موضحا أن الكتابة شيء كبير وهام بالنسبة له وخاصة انه عاش خارج مصر فى العديد من الدول وتعامل مع العديد من الجنسيات والثقافات المختلفة وهي فرصة جيدة للانفتاح للعالم وهو ما يعطي الكاتب رؤى مختلفة ويحاول أن يدونها .

فيما أوضح الكاتب ميشيل منير أنه مهموما بالقضايا الإنسانية ولديه ثمانية كتب فى الأدب الساخر ويجب الكتابة عن الواقع والمجتمع ومشاكلنا الإنسانية .

شرم الشيخ مسرح الشباب أسوان مهرجان شرم الشيخ بطل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

حالة وفاة و15 إصابة.. الصور الأولى لـ حادث انقلاب ميكروباص بترعة في قنا

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

إلغاء رحلات جوية وتجهيز ملاجىء.. انفجار أكبر بركان في العالم بهاواي.. فيديو

تراجع حاد.. انخفاض كبير في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1460 جنيهاً

بعد استقراره 4 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بشرى سارة.. اعرف موعد رفع الحد الأدني لـ المعاشات

زيادة المعاشات بشروط.. قرارات جديدة من الحكومة وفقا للقانون

ترشيحاتنا

مناورات عسكرية ضخمة.. كيف تستعد أمريكا وإسرائيل لضرب منشآت إيران النووية؟

المريلة غرقت.. تفاصيل حزينة بحادث انقلاب ميكروباص حضانة بترعة الأربعين في قنا

هولندا تتقدم على قطر بهدف بالشوط الأول في كأس العالم

رئيس الوزراء يتابع توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية

شكري: مصر تشارك العالم الاحتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطينى

جندته في السجن.. مجموعة فاجنر الروسية تعترف بمقتل طالب زامبي في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطبل والزمر.. هنود يرقصون فرحا بقدوم القطار.. شاهد

أسرع طريقة لخسارة الوزن.. مشروب شهير مفعوله أقوي من أدوية الرجيم

هذه المشاعر تدمر القلب وتسبب الموت .. اكتشفها

أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عرضاً تقديمياً للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة

فيديو

كنت خجولة ومنطوية.. ريهام عبد الغفور تكشف سبب تحول شخصيتها بالسنوات الأخيرة

أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عرضاً تقديمياً للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة

أشرف عبد الباقى يوضح صعوبة المسرح عن السينما والتلفزيون

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

اﻟﻤﺰﻳﺪ