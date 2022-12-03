انخفاض أسعار الأرز خلال أيام .. بكام الكيلو في الأسواق ومنافذ الزراعة

شهدت أسعار الأرز خلال الفترة الماضية، تذبذبا كبيرا في الأسعار، ما بين انخفاض وارتفاع، الأمر الذي جعل الحكومة تطرحه بالمنافذ بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 25 لـ 30%

أسعار الأرز بمنافذ الزراعة

يتراوح سعر الأرز من 12 لـ 15 جنيها على حسب نوعه ويتم طرح الأرز (حبة رفيعة) بـ 12 جنيهًا للكيلو، وأرز (حبة عريضة) بـ 15 جنيهًا للكيلو، ويتم طرحه بوزن كيلو و25 كيلو أيضًا، وذلك وفقا لتصريحات سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة.



أسعار الأرز بالأسواق اليوم



ارتفعت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» اليوم بمقدار 300 جنيه، ليسجل سعر الطن 9.900 جنيه كما صعدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 9.500 جنيه، مقارنة بسعره أمس 9.200 جنيه، أي بمقدار زيادة 300 جنيه بالطن.

الأرز





وقفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 100 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 15.300 جنيه ، وزادت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 14.600 جنيه، بدلًا من 14.500 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 15 جنيهًا.

وكشف الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن الموعد النهائي لانخفاض أسعار الأرز ، حيث قال إنه ينخفض بالأسواق خلال الأسبوع الحالي ولا يزيد عن 15 جنيهًا للكيلو ، وذلك لأننا فى موسم الحصاد ، وبالتالي فإن هذه المرحلة من المفترض أن تشهد اتاحة من الأرز فى الأسواق.

منعنا تصدير الأرز

وأكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي السابق، أن أزمة الأرز مفتعلة من قبل بعض التجار لإن انتاجنا من الأرز يكفى احتياجات المواطنين ، ولدينا منه اكتفاء ذاتي ، كما أننا منعنا تصدير الأرز منذ 5 سنوات فالأرز حاليا نستخدمه فى السوق المحلي فقط .

وأضاف "خليفة" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة من حيث تشديد الرقابة والغرامات جيدة وستؤتى ثمارها ، موضحًا أن المنافذ الحكومية ومنافذ أمان وجهاز الخدمة الوطنية بها أرز ويصل سعر الكيلو فيها إلي 15 جنيهًا وبكميات كبيرة .



وأشار "نقيب الزراعيين " إلي أن الحديث حول نقص إنتاج الأرز أو عدم توافره ليس حقيقيا ولا علاقة بأزمة الأرز الحالية ، مؤكدا أن أسعار وزارة التموين لتوريد الأرز مربحة جدا.





