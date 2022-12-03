بعد إطلاق اسم المشير فؤاد أبو ذكري على محور..أحمد موسى: مصر لا تنسى أبطالها

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دولة عظمية لا تنسى تضحيات ابطالها ولا تنسى من يعمل لصالح بلده .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" :" محور المشير فؤاد أبو ذكري سيتم افتتاحه خلال الساعات المقبلة ".

وتابع :" المشير فؤاد ابو ذكري كان قائد القوات البحرية في نصر اكتوبر وهو من أعطى أمر بضرب المدمرة الإسرائيلية إيلات ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" يتم تكريم المشير فؤاد أبو ذكري اليوم بإطلاق اسمه على احد المحاور القومية في محافظة الإسكندرية ".

ولفت “موسى” :" المشير فؤاد أبو ذكري واحد من 5 قادة بالجيش اتعمل لهم قانون في مجلس الشعب انهم يستمروا في الخدمة مدى الحياة ".