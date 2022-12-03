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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إطلاق اسم المشير فؤاد أبو ذكري على محور..أحمد موسى: مصر لا تنسى أبطالها

محور المشير فؤاد
محور المشير فؤاد أبو ذكري

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دولة عظمية لا تنسى تضحيات ابطالها ولا تنسى من يعمل لصالح بلده .

 

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استشاري تخطيط محور المشير فؤاد أبو ذكري: الطريق 18 حارة.. ويمر بالمياه

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" :"   محور المشير فؤاد أبو ذكري سيتم افتتاحه خلال الساعات المقبلة ".

 

وتابع  :"   المشير فؤاد ابو ذكري كان قائد القوات البحرية في نصر اكتوبر وهو من أعطى أمر بضرب المدمرة الإسرائيلية إيلات ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   يتم تكريم المشير فؤاد أبو ذكري  اليوم بإطلاق اسمه على احد المحاور القومية في محافظة الإسكندرية ".

 

ولفت “موسى” :"  المشير فؤاد أبو ذكري واحد من 5 قادة  بالجيش اتعمل لهم قانون في مجلس الشعب انهم  يستمروا في الخدمة مدى الحياة ".

أحمد موسى مصر فؤاد أبو ذكري اخبار التوك شو محور

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