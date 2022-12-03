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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بألوان صاخبة.. شاهد أحدث إطلالات قمر اللبنانية عبر إنستجرام

اللبنانية قمر
اللبنانية قمر

تحرص الفنانة اللبنانية "قمر" على إثارة الجدل من وقت لآخر، من خلال إطلالاتها الجريئة، التى تشارك جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وبدت قمر بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا رماديًا مثيرًا، يبرز قوامها وجسدها بشكل جريء، ونسقت معه مكياجًا حادًا وقويًا يبرز ملامح وجهها بألوان صاخبة، وتركت شعرها منسدلاً علي كتفيها بطريقة مميزة.


يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.
 

وشاركت اللبنانية قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" وجسدت من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.
 

 "حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.
 

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
 

و شاركت "اللبنانية قمر" في فيلم "حصل خير" مع الفنانة آيتن عامر، وبدرية طلبة، وأمينة، وسعد الصغير، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رمضان، إيمان السيد، محمود الليثى، وغيرهم.
 

وجسدت اللبنانية قمر دور راقصة شعبية تسكن عمارة تضم مجموعة من الأسر، وفور وصول الساكنة الجديدة، يتهافت عليها الأزواج ومنهم موظف مصلحة الضرائب فوزي "كريم محمود عبدالعزيز"، ومدرس اللغة العربية "محمد رمضان"، والمطرب "سعد الصغير"، وينقلب حال هذه الأسر، فتحاول الزوجات الحفاظ على أزواجهن منها في قالب من الأحداث الكوميدية. 

 

 

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الفنانة اللبنانية فيلم حملة فرعون إطلالة جذابة قمر اللبنانيه الفنانة اللبنانية قمر

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