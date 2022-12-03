الزمالك يكشف الموقف النهائي من استمرار أسامة نبيه مع النادي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن الموقف النهائي لأسامة نبيه المدرب العام للفريق؛ بعدما تغيب عن حضور مران اليوم، استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري.

وأكد المصدر إن أسامة نبيه مستمر في منصبه ولن يرحل، مضيفا أنه تغيب عن تدريب اليوم بعدما حصل على إذن من إدارة الكرة.

وكان مسؤولو الزمالك نفوا نيتهم في إجراء تعديلات على الجهاز الفني للزمالك في الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تصعيد 4 لاعبين من قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول اليوم السبت .

وشهد تدريب اليوم مشاركة رباعي فريق الشباب مواليد 2003 وهم طارق علاء ومصطفى بسيوني ثنائي خط الوسط ومحمد كمال "اوماجا" مدافع الفريق وزياد الباسل الظهير الأيسر.

وخاض الرباعي التقسيمة الفنية مع لاعبي الفريق الأول خلال المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

يخضع المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي منفرد في صالة الجيمانيزيوم على هامش تدريبات الأبيض من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

ويؤدي الوردي تدريبات تأهيلية منفردة بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

يعود التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل للانتظام في تدريبات الأبيض استعدادا للمباريات المقبلة.

وكان الجزيري تواجد في قائمة منتخب تونس بكأس العالم 2022 قبل أن يودع نسور قرطاج المونديال من الدور الأول.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح الجزيري راحة لمدة يومين بعد انتهاء مشوار منتخب تونس بمواجهة فرنسا يوم الأربعاء الماضي على أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل للانتظام في تدريبات الأبيض.

خاض يوسف إبراهيم "اوباما" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمد عواد حارس المرمى تدريبات إضافية عقب انتهاء مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدى اوباما وعواد تدريبات بالركض حول الملعب عقب انتهاء التقسيمة لتجهيزهما من الناحية البدنية بالشكل الأنسب.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.