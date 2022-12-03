عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف الموقف النهائي من استمرار أسامة نبيه مع النادي

صدى البلد

كشف مصدر بنادي الزمالك عن الموقف النهائي لأسامة نبيه المدرب العام للفريق؛ بعدما تغيب عن حضور مران اليوم، استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري.

وأكد المصدر إن أسامة نبيه مستمر في منصبه ولن يرحل، مضيفا أنه تغيب عن تدريب اليوم بعدما حصل على إذن من إدارة الكرة.

وكان مسؤولو الزمالك نفوا نيتهم في إجراء تعديلات على الجهاز الفني للزمالك في الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تصعيد 4 لاعبين من قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول اليوم السبت .

وشهد تدريب اليوم مشاركة رباعي فريق الشباب مواليد 2003 وهم طارق علاء ومصطفى بسيوني ثنائي خط الوسط ومحمد كمال "اوماجا" مدافع الفريق وزياد الباسل الظهير الأيسر.

وخاض الرباعي التقسيمة الفنية مع لاعبي الفريق الأول خلال المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

يخضع المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي منفرد في صالة الجيمانيزيوم  على هامش تدريبات الأبيض من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

ويؤدي الوردي تدريبات تأهيلية منفردة بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

يعود التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل للانتظام في تدريبات الأبيض استعدادا للمباريات المقبلة.

وكان الجزيري تواجد في قائمة منتخب تونس بكأس العالم 2022 قبل أن يودع نسور قرطاج المونديال من الدور الأول.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح الجزيري راحة لمدة  يومين بعد انتهاء مشوار منتخب تونس بمواجهة فرنسا يوم الأربعاء الماضي على أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل للانتظام في تدريبات الأبيض.

خاض يوسف إبراهيم "اوباما" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمد عواد حارس المرمى تدريبات إضافية عقب انتهاء مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدى اوباما وعواد تدريبات بالركض حول الملعب عقب انتهاء التقسيمة لتجهيزهما من الناحية البدنية بالشكل الأنسب.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

عقب تأكد رحيله عن الزمالك.. تعرف على وجهة أسامة نبيه الجديدة

بلاش مضاد حيوي .. القصة الكاملة لمصرع الطفل كريم بالدقي بسبب حقنة

عياره فلت .. صعود صاروخي في سعر الذهب اليوم

محامي المتهم في واقعة تمريض مستشفى قويسنا: ما حدث تم إذاعته بصورة مغايرة للحقيقة

مات مشنوق.. وفاة غامضة لـ عريس في شقة زوجية بطنطا واتهام صريح لخطيبته

حادث الخميس المؤسف.. ماذا فعلت نقيب التمريض داخل مستشفى قويسنا|تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

السفير الأردني بالقاهرة: العلاقات مع مصر نموذج نعتز به في المنطقة

عمليات ردع الناتو| شاهد.. الجيش الأمريكي ينشر مقاتلات F-15 في بولندا

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

فاروق الباز عن دوران الحيوانات: أمر طبيعي.. «بلاش نعمل من الحبة قبة»|فيديو

محكوم عليه بالإعدام.. تعليق صادم من عمرو أديب في واقعة مستشفى قويسنا

مصر والأردن .. سر تعلق وحب الملك عبدالله الثاني لأم الدنيا وقيادتها السياسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بأحدث إطلالة لها.. شاهد

بدل الفراخ .. طريقة عمل السمك البانيه بالجبنة

فوائد تناول ثمرة من الافوكادو يوميا .. تعرف عليها

حظر الهواتف المحمولة في المدارس الأمريكية | إيه السبب ؟

فيديو

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

انهيار الدولار عالميا .. تفاصيل سعره اليوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ