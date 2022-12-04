عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قانون المسئولية الطبية

نائبة: من حق المريض تلقي الخدمة مجانا في أي مستشفى بها طوارئ

ايناس عبد الحليم
ايناس عبد الحليم

قالت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، إن مشروع قانون المسئولية الطبية المطروح للنقاش بالحوار المجتمعي ينص علي أحقية المريض في الحصول علي رعاية مجانية أول 48 ساعة بأى مستشفى بها طوارئ ولو خاصة.

وأوضحت خلال برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولي المصرية": “اللجنة مكتملة في الوقت الحالي، وهى ليست لجنة قضائية، وكلها عبارة عن أطباء، وعلى رأسهم رئيس مصلحة الطب الشرعى”.

وأشارت إلي أن اللجنة الحالية تبت في إحالة قضية الإهمال الطبي إلى النيابة العامة، وتكون العقوبة بالحبس أو الغرامة.

وأكملت: "اللجنة ستكون منعقدة على الدوام وليس في حال تقديم شكوى، والناس بالفعل لا تعرف حقوقها".

قانون المسئولية الطبية النيابة العامة ايناس عبد الحليم برنامج التاسعة الحوار المجتمعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

محامي المتهم في واقعة تمريض مستشفى قويسنا: ما حدث تم إذاعته بصورة مغايرة للحقيقة

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يوضح مصير أسامة نبيه

النيابة العامة تطالب بإعدام المتهم بإزهاق روح خلود فتاة بورسعيد.. فيديو

ترشيحاتنا

مفعولها كالسحر .. سجدة تقضي الحوائج وتحقق المطالب المستحيلة

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأحد 4-12-2022

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة

تقرير: روسيا تخطط لهجمات إلكترونية وصاروخية على أوكرانيا

غضب من ملابسها الملفتة.. ملكة جمال كرواتيا ترد على تداول صورها بكأس العالم

مرتضى منصور: أسامة نبيه باق في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاركت في عرض أزياء Dior.. نعومي كامبل تزور المتحف المصري الكبير

نادين لبكي: أدعم الحراك بإيران والسينما الكلاسيكية في مواجهة المنصات

بفستان أخضر.. درة من جلسة تصوير جديدة بمهرجان البحر الأحمر

المشاهير العرب من عرض دار أزياء Dior بالأهرامات

فيديو

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ