نائبة: من حق المريض تلقي الخدمة مجانا في أي مستشفى بها طوارئ

قانون المسئولية الطبية

قالت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، إن مشروع قانون المسئولية الطبية المطروح للنقاش بالحوار المجتمعي ينص علي أحقية المريض في الحصول علي رعاية مجانية أول 48 ساعة بأى مستشفى بها طوارئ ولو خاصة.

وأوضحت خلال برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولي المصرية": “اللجنة مكتملة في الوقت الحالي، وهى ليست لجنة قضائية، وكلها عبارة عن أطباء، وعلى رأسهم رئيس مصلحة الطب الشرعى”.

وأشارت إلي أن اللجنة الحالية تبت في إحالة قضية الإهمال الطبي إلى النيابة العامة، وتكون العقوبة بالحبس أو الغرامة.

وأكملت: "اللجنة ستكون منعقدة على الدوام وليس في حال تقديم شكوى، والناس بالفعل لا تعرف حقوقها".