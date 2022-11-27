برلمانية: ليس من حق الصيدلي إعطاء حقن للمرضى .. فيديو

أكدت الدكتورة ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحصول على الأدوية والعلاجات والحقن، لا بد أن يتم الحصول عليها بناء على طبيب متخصص، مشيرة إلى أن الدستور المصري أكد أنه لا بتعامل مع المريض الا الطبيب.

وقالت إيناس عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أنه من الخطأ أن يعطي الصيدلي الحقنة للمواطنين، مؤكدا أنه كيف لمريض أن يحصل على حقنة بالعضل، مع وجود كاميرات بالصيدلية، إضافة إلى أنه من الممكن أن يتعرض المريض للإصابة بالخراج.

وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار نقابة الصيادلة بمنع إعطاء الحقن بالصيدليات يحمي المواطن المصري من مخاطر الاصابة بالامراض.

الحصول على الحقن

وأشارت إيناس عبد الحليم إلى أنه ليس من حق الصيدلي اعطاء حقن للمرضى داخل الصيدلية، مؤكدة أنه يجب الحصول على الحقن داخل المستشفيات .