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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| 5 أضرار كارثية لـ حقنة البوتكس..فوائد خارقة لـ شاى البابونج

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

بعد خضوع أحمد سعد لعملية تجميل.. 5 أضرار كارثية لـ حقنة البوتكس

خضع الفنان  أحمد سعد إلى إجراء عملية تجميل حقنة البوتكس فى لبنان، فقرر عمل جلسة تجميلية مع الدكتور نادر صعب أخصائي الجراحة التجميلية، وقام بحقن وجهه بحقن بوتكس لكى يظهر أكثر شبابا خلال الفترة القادمة؛ وذلك وفقًا للصور التي نشرها طبيب التجميل.

لسه بحبه.. أجمل صور جمعت بين ريم البارودى وأحمد سعد غير منتشرة

تصدرت الفنانة ريم البارودي،  تريند موقع جوجل بعد تصريحاتها الاخيرة عن طليقها الفنان احمد سعد قائلة:"بحبه ولسه بسمع أغانيه".

وتتميز الفنانة ريم البارودي،  في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

كنز لا يقدر بثمن.. فوائد حمص الشام

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية والعلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد الحمص المسلوق للجسم ، وهو من اشهر المشروبات لدى المصريين فى فصل الشتاء"الحمص الشام".

فوائد خارقة لـ شاى البابونج .. تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد البابونج للجسم.

بالجينز اللافت... شاهيناز تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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نشرة المرأة والصحة| 5 أضرار كارثية لـ حقنة البوتكس..فوائد خارقة لـ شاى البابونج

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