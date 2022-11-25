لسه بحبه.. أجمل صور جمعت بين ريم البارودى وأحمد سعد غير منتشرة

تصدرت الفنانة ريم البارودي، تريند موقع جوجل بعد تصريحاتها الاخيرة عن طليقها الفنان احمد سعد قائلة:"بحبه ولسه بسمع أغانيه".

وتتميز الفنانة ريم البارودي، في الصور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



ومن الناحية الجمالية تعتمد الفنانة ريم البارودي، على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.



وفى هذا السياق نعرض لكم اجمل صور جمعتهم..

وحل الفنان أحمد سعد ضيفا على برنامج “إنسايدر بالعربي”، حيث كشف له مقدم البرنامج عن تعرض طليقته ريم البارودي إلى استفزاز من قبل إحدى المعجبات، بعدما علقت الأخيرة على لايف بثته “البارودي"، والتي ردت على المعجبة بأنها تحب الاستماع إلى أغاني أحمد سعد.

وقال أحمد سعد: “أشكرها على تلك المشاعر، وأتمنى للفنانة ريم البارودي التوفيق وربنا يكرمها، فبعد الانفصال يكون لديك مشاعر غضب تجاه الشخص الآخر، ولكن بمرور الوقت تكتشف أن هولاء الأشخاص جيدون”.