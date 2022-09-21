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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كاش مايوه أنيق.. ريم البارودي تخطف الأنظار على البحر| شاهد

ريم البارودي
ريم البارودي

حرصت الفنانة ريم البارودي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال استمتاعها بالإجازة في شرم الشيخ على أحد الشواطئ.

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ظهرت ريم البارودي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت مايوه أسود ونسقت معه كاش مايوه قصيرا باللون الأبيض، مما كشف عن أناقتها على البحر.

انتعلت ريم البارودي حذاءً صيفيا مسطحا باللون البيج، مع حقيبة متوسطة الحجم بنفس اللون.

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أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ريم البارودي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الالوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

 

ريم البارودي
ريم البارودي
ريم البارودي
ريم البارودي
ريم البارودي
ريم البارودي
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