بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير ضجة في أحدث جلسة تصوير| شاهد

حرصت كنزي عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت كنزي عمرو دياب في الصور بإطلالة جريئة للغاية، حيث ارتدت توب أسود ذا أكمام مكشوفة و نسقت معه بنطلون موف و اخر مشجر مما منحها إطلالة غير تقليدية أيضا.

تزينت كنزي عمرو دياب ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية التي كشفت عن بساطتها وعدم المبالغة، و نالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة عمرو دياب على خصلات شعرها البني الفاتح الكيرلي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع ألوان إطلالتها.

ابنة عمرو دياب