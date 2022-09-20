عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير ضجة في أحدث جلسة تصوير| شاهد

ابنة عمرو دياب
ابنة عمرو دياب

حرصت كنزي عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

txt

مش هتصدق| سعر صادم لـ فستان ميجان ماركل في جنازة الملكة إليزابيث

txt

مش أول مرة .. ملكة جمال  مصر تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة مع محمد صلاح

txt

صورة صادمة.. أسباب غير متوقعة لمرض منى فاروق

txt

بعد صورتها مع محمد صلاح.. إطلالات ملكة جمال مصر| شاهد

ظهرت كنزي عمرو دياب في الصور بإطلالة جريئة للغاية، حيث ارتدت توب أسود ذا أكمام مكشوفة و نسقت معه بنطلون موف و اخر مشجر مما منحها إطلالة غير تقليدية أيضا.

تزينت كنزي عمرو دياب ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية التي كشفت عن بساطتها وعدم المبالغة، و نالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

txt

بعد صورتها مع محمد صلاح.. إطلالات ملكة جمال مصر| شاهد

txt

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

txt

إطلالة جريئة لـ أسما شريف منير برفقة ابنتها أول يوم مدرسة|شاهد

txt

ريم البارودي بإطلالة ملفتة| شاهد

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة عمرو دياب على خصلات شعرها البني الفاتح الكيرلي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع ألوان إطلالتها.

 

ابنة عمرو دياب
ابنة عمرو دياب
ابنة عمرو دياب
ابنة عمرو دياب
عمرو دياب إطلالة ابنة عمرو دياب اطلالات كنزي عمرو دياب صور كنزي عمرو دياب كنزي دياب كنزي عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

قرارات جديدة .. وزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسي الجديد 2022-2023

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

الجنيه والدولار.. سيناريوهات متوقعة لأسعار العملات خلال 72 ساعة

بث مباشر.. إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب العلمي والأدبي

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

موضوعات متعلقة

مش هتصدق| سعر صادم لـ فستان ميجان ماركل في جنازة الملكة إليزابيث

مش أول مرة .. ملكة جمال  مصر تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة مع محمد صلاح

موجودة بكل بيت.. جمال شعبان يكشف عن أطعمة غير متوقعة لتحسين المزاج

بهذه الإطلالة.. نادين نجيم تثير الجدل في حفل عيد ميلاد ابنها | شاهد

صورة صادمة.. أسباب غير متوقعة لمرض منى فاروق

بعد صورتها مع محمد صلاح.. إطلالات ملكة جمال مصر| شاهد

مستحيل تلبس كاش مايوه..أجمل ١٠ صور لـ"ابنة تامر أمين"| شاهد

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الفولية في المنزل قبل المولد النبوي

ترشيحاتنا

أبوعلي ينجح في إنهاء مشكلة غزل بورسعيد والمصري بعد صراع قضائي.. تفاصيل

قوة الدولار تقصف الذهب وترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي غدًا

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

طالع ولا نازل.. كم سيصل سعر كيلو الأرز خلال الأيام القادمة ؟

تعليمات عاجلة لـ المدارس الحكومية والخاصة استعدادا لـ بدء الدراسة أول أكتوبر

شخص بارد.. موجه فيزياء: ابني يستحق يسقط في الثانوية العامة ومش عارف نجح إزاي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير ضجة في أحدث جلسة تصوير| شاهد

انتصار : الكلام عن حقوق المرأة قلب الرجالة علينا .. وربنا والكون كله فى صفنا

أبرزها الشطة والصلصة| 7 أطعمة لا تضعها في الميكرويف نهائيا

طبيب المشاهير يكشف عن مشروب سحري لتخسيس الأطفال وزيادة تركيزهم

فيديو

حادث عبارة بني سويف.. تحقيقات النيابة تكشف عن مفاجأة| فيديو جراف

انتصار : الكلام عن حقوق المرأة قلب الرجالة علينا .. وربنا والكون كله فى صفنا

تغزل فيها .. سعودي يعشق مصر والمصريين.. فماذا قال/فيديو جراف

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ