أرقام خرافية.. سعر صادم لـ فستان ياسمين صبري في صاحبة السعادة

حرصت الفنانة القديرة إسعاد يونس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بنشرصورة جديدة لها برفقة إحدى الفنانات خلال استضافتها ي برنامج صاحبة السعادة.

اتضح في الصورة أن برنامج صاحبة السعادة استضاف الفنانة ياسمين صبري في حلقة جديدة، والتي ظهرت بإطلالة فخمة وأنيقة كشفت عن ذوقها الراقي الذي يميزها عن غيرها من نجمات الفن.

سعر فستان ياسمين صبري في صاحبة السعادة

تألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة مميزة من دار الأزياء العالمية DOLCE & GABBANA، وقد بلغ سعر التصميم ٢٠٤٤ دولارأمريكي، أي ما يقرب من ٤١ ألف جنيه مصري.



ياسمين صبري

تزينت ياسمين صبري بمجموعة من المجوهرات الفخامة التي زادت من جاذبيتها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوانالهادئه و الغير مبالغ فيها، فيما بدت بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها.