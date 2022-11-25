بالجينز اللافت... شاهيناز تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شاهيناز في الصور بإطلالة كاجوال ملفتة، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع جاكيت جينز أيضا و نسقت معهما توب باللون الأصفر.

تزينت شاهيناز ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.