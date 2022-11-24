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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دنيا بطمة تثير الجدل بنفس ملابس هيفاء وهبي| مين أحلى

دنيا بطمة و هيفاء
دنيا بطمة و هيفاء وهبي

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة دنيا بطمة، وذلك خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.

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لافتت دنيا بطمة الأنظار في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا أكمام طويلة باللون الأسود المطرز بالكامل مما كشف عن رشاقتها.
انتعلت دنيا بطمة بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة باللون الأحمر، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا، وتزينت بمجموعة من الموجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت دنيا بطمة على تسريحة شعر بسيطة و غير مبالغ فيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها و ملامحها.
لكن تداول رواد السوشيال ميديا صورا للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي خلال إحيائها حفلا غنائيا في الرياض بالمملكة العربية السعودية بنفس الملابس و اتهم البعض دنيا بطمة بتقليد هيفاء.

 

هيفاء وهبي و دنيا بطمة
هيفاء وهبي و دنيا بطمة
هيفاء وهبي و دنيا بطمة
هيفاء وهبي و دنيا بطمة
هيفاء وهبي و دنيا بطمة
هيفاء وهبي و دنيا بطمة
دنيا بطمة هيفاء وهبي اطلالات دنيا بطمة أجرأ صور الفنانة هيفاء وهبي الفنانة دنيا بطمة

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