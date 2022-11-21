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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالبيجامة ... غادة عبد الرازق تثير الجدل بفيديو جديد| شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

نشر مصفف الشعر ألفريد فيديو جديد للفنانة غادة عبد الرازق، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام.

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ظهرت غادة عبد الرازق في الفيديو بإطلالة بسيطة، لفتت الأنظار بـ بيجامة انيقة ذا اكمام طويلة باللون البينك واتسمت بانها مصنوعة من الستان مما زاد من أنقتها.

نال فيديو غادة عبد الرازق  إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا، حيث جذبت الانظار بوصلة رقص على إحدى الأغاني الحديثة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت غادة عبد الرازق على تسريحة شعر بسيطة، وبدت بصيحات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

https://www.instagram.com/reel/ClOeqPhsnrL/?utm_source=ig_web_copy_link

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