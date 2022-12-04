تعرف على عقد إمام عاشور مع الزمالك ..صور

نشر الإعلامي كريم حسن شحاتة العقد الذي وقع عليه إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، وذلك قبل رحيل اللجنة المؤقتة السابقة للزمالك.

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن بعض التفاصيل في العقد وتضمن كالآتي: العقد كان لمدة 4 مواسم حيث ينتهي في 2024-2025.

وحسب العقد فإن اللاعب يحصل في إجمالي عقده على ما يزيد عن 7 ملايين ونصف صافي من الضرائب بما يصل إلى 30 مليون جنيه في الـ4 مواسم.

التعاقد كان نوفمبر من العام الماضي و قبل ترك اللجنة للنادي ب ٣ ايام فقط، وحصل اللاعب على مقدم تعاقده وقتها يوم 18 نوفمبر من العام الماضي.

ووفقًا للوائح فإن العقد يتم توثيقه خلال شهر من توقيعه لكن لم يتم توثيق العقد من جانب مجلس الزمالك الحالي وأصبح لاغيًا.

وحاول مسئولو الزمالك التوقيع مع اللاعب بعقود جديدة بنفس الأرقام لكن اللاعب رفض في الفترة الأخيرة.