عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على عقد إمام عاشور مع الزمالك ..صور

امام عاشور
امام عاشور

نشر الإعلامي كريم حسن شحاتة العقد الذي وقع عليه إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، وذلك قبل رحيل اللجنة المؤقتة السابقة للزمالك.

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن بعض التفاصيل في العقد وتضمن كالآتي: العقد كان لمدة 4 مواسم حيث ينتهي في 2024-2025.

وحسب العقد فإن اللاعب يحصل في إجمالي عقده على ما يزيد عن 7 ملايين ونصف صافي من الضرائب بما يصل إلى 30 مليون جنيه في الـ4 مواسم.

التعاقد كان نوفمبر من العام الماضي و قبل ترك اللجنة للنادي ب ٣ ايام فقط، وحصل اللاعب على مقدم تعاقده وقتها يوم 18 نوفمبر من العام الماضي.

ووفقًا للوائح فإن العقد يتم توثيقه خلال شهر من توقيعه لكن لم يتم توثيق العقد من جانب مجلس الزمالك الحالي وأصبح لاغيًا.

وحاول مسئولو الزمالك التوقيع مع اللاعب بعقود جديدة بنفس الأرقام لكن اللاعب رفض في الفترة الأخيرة.

امام عاشور الزمالك كريم حسن شحاتة نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

النيابة العامة تطالب بإعدام المتهم بإزهاق روح خلود فتاة بورسعيد.. فيديو

عقب تأكد رحيله عن الزمالك.. تعرف على وجهة أسامة نبيه الجديدة

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

محامي المتهم في واقعة تمريض مستشفى قويسنا: ما حدث تم إذاعته بصورة مغايرة للحقيقة

بلاش مضاد حيوي .. القصة الكاملة لمصرع الطفل كريم بالدقي بسبب حقنة

عياره فلت .. صعود صاروخي في سعر الذهب اليوم

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

ماذا يرى الميت فى القبر وهل يسمعنا ويعرف أحوالنا ؟

آبل تطلق تحديث iOS 16.1.2 بميزات جبارة.. وهذه خطوات تثبيته

إيران تعتقل 115 من أفراد الجيش بسبب دعمهم المظاهرات

طائرات إسرائيلية تقصف موقعا للمقاومة بقطاع غزة

المشاهير العرب من عرض دار أزياء Dior بالأهرامات

تعرف على عقد إمام عاشور مع الزمالك ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر.. درة من جلسة تصوير جديدة بمهرجان البحر الأحمر

مقهى يمنع زبائن من حضور مباريات كأس العالم.. شاهد أول رد منهم

هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بأحدث إطلالة لها.. شاهد

بدل الفراخ .. طريقة عمل السمك البانيه بالجبنة

فيديو

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ