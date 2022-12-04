علي جمعة: فيثاغورس آمن بالله حتى أصبح له مذهب

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن بعض الفلاسفة قالوا إن فيثاغورس كان مؤمن بالله وأقر بالوجود حتى صار له مذهب اسمه "فيثاغورية" يتبعوا تعليمات فيثاغورس الذي انبهر بالعالم.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن على المسلم أن يتأمل ويتدبر في خلق السماوات والأرض، فمثلا حبة القمح لا تتألم حينما تطحن ويصنع منها الخبز ليأكله الإنسان، وهذا ما يعرف بنظرية التسخير فالله هو الذي سخر ما في الكون لخدمة الإنسان.

وتابع: لو ضربوا الإنسان بالرحى يتألم أو أغرقوه يتألم، أما حبة القمح تكون في منتهى السعادة حينما تطحن في الرحى وتدفن في الأرض لتنبت الزرع وتغمر بالمياه، وتتحول إلى طعام للإنسان.