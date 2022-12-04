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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: فان خال كرر ما فعله فيريرا مع الزمالك

فان خال
فان خال

قال أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، إن لويس فان خال مدرب هولندا، يشبه البرتغالي جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك.


واضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لويس فان خال يوظف لاعبي هولندا بقدر إمكانياتهم مثلما فعل جيسوالدو فيريرا مع الزمالك في الموسم الماضي".

وختم ميدو حديثه قائلا: "ما يفعله لويس فان خال مع هولندا يعكس خبرات هذا المدرب".

هولندا تقصي امريكا

نجح منتخب هولندا في التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، بعدما فاز على أمريكا بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16.

وينتظر منتخب هولندا الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا، في دور ربع نهائي كأس العالم 2022.

وتنطلق مباراة الأرجنتين وأستراليا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

فان خال هولندا فيريرا الزمالك ميدو

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