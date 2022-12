مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري.. الأهلي ضد المحلة والزمالك أمام الطلائع

تنطلق منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز المصري بعد غد الثلاثاء، حيث يلتقي نادي المصري البورسعيد منافسه البنك الأهلي.

كما يلعب النادي الأهلي أمام غزل المحلة يوم الأربعاء 7 ديسمبر، وفي تمام الساعة الخامسة مساء بينما يلعب الزمالك أمام طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاربعاء

مباريات الجولة السادسة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات المسابقة .



الثلاثاء 6 ديسمبر



المصرى البورسعيدى vs البنك الأهلى - 2.45 ظهراً



الأربعاء 7 ديسمبر



بيراميدز vs المقاولون العرب- 2.45 ظهراً

فاركو vs الداخلية - 2.45 ظهراً

غزل المحلة vs الأهلى- 5 مساء

طلائع الجيش vs الزمالك - 7 مساء





الخميس 8 ديسمبر



إنبى vs حرس الحدود - 2.45 ظهراً

سموحة vs أسوان - 2.45 ظهراً

فيوتشر vs الاتحاد السكندري - 5 مساء

سيراميكا كليوباترا vs الإسماعيلى - 7 مساء