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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري.. الأهلي ضد المحلة والزمالك أمام الطلائع

الاهلي
الاهلي

تنطلق منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز المصري بعد غد الثلاثاء، حيث يلتقي نادي المصري البورسعيد منافسه البنك الأهلي.

كما يلعب النادي الأهلي أمام غزل المحلة يوم الأربعاء 7 ديسمبر، وفي تمام الساعة الخامسة مساء بينما يلعب الزمالك أمام طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاربعاء 

مباريات الجولة السادسة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كولر يهدد لاعبي الأهلي بالاستبعاد ..وتحذير أخير لـ كهربا

مدرب الأهلي الأسبق يكشف المنتخب الأقرب للتتويج بالمونديال.. فيديو

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات المسابقة . 


الثلاثاء 6 ديسمبر 


المصرى البورسعيدى vs البنك الأهلى - 2.45 ظهراً

الأربعاء 7 ديسمبر

بيراميدز vs المقاولون العرب- 2.45 ظهراً
فاركو vs الداخلية - 2.45 ظهراً 
غزل المحلة vs الأهلى- 5 مساء
طلائع الجيش vs الزمالك - 7 مساء

علاء ميهوب يحدد موعد إنهاء أزمة غرامة كهربا

رد فعل محمد يوسف بعد تسجيل موزيس هدفا باليد في مرمى الأهلي



الخميس 8 ديسمبر

إنبى vs  حرس الحدود - 2.45 ظهراً 
سموحة vs أسوان - 2.45 ظهراً
فيوتشر vs الاتحاد السكندري - 5 مساء
سيراميكا كليوباترا vs الإسماعيلى - 7 مساء

الدوري الممتاز الأهلى غزل المحلة الزمالك طلائع الجيش

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