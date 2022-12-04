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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الأهلي الأسبق يكشف المنتخب الأقرب للتتويج بالمونديال.. فيديو

كأس العالم
كأس العالم

رشح الهولندي جو بونفرير، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، منتخب البرازيل لحصد لقب كأس العالم، في نسخته الثانية والعشرين المقامة حاليا في قطر.

وقال جو بونفرير، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه سعيد بالفوز الذي حققه منتخب بلاده على حساب أمريكا، دومفريس استحق قبلة لويس فان جال، وأمريكا لا تعرف كيف سجلت هدفها في هولندا.

وأضاف جو بونفرير، أن منتخب هولندا الحالي يقدم أداء مميزا والفريق بالكامل يسجل أهدافا حتى المدافعين، وأتوقع صعود الأرجنتين لنصف النهائي على حساب هلوندا، لافتا:" التانجو لديهم ميسي وسيكون من الصعب على هولندا التسجيل في المباراة".

ويرى جو بونفرير، إن منتخبي البرازيل والبرتغال، هما أبرز المرشحين للتتويج ببطولة كأس العالم، لما يمتلكاه من لاعبين مميزين.

كأس العالم البرازيل منتخب البرازيل الأهلى قطر

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