رد فعل محمد يوسف بعد تسجيل موزيس هدفا باليد في مرمى الأهلي

أعرب محمد يوسف، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن رضاه للمستوى الذي قدمه فريقه أمام الأهلي بالمباراة التي جرت أمس الجمعة بالدوري الممتاز.

وقال محمد يوسف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الوديات جهزت لاعبي طلائع الجيش بشكل جيد للدوري، ولعبنا بشكل هجومي أمام الأهلي رغم الخسارة".

وتابع :"كنت أتمنى أن يراجع الحكم محمد عادل ركلة جزاء الأهلي بوقت أكبر، ووجهت اللوم لموزيس بعد تسجيله لهدف باليد في الأهلي، خاصة وأنه يصعب احتساب مثل تلك الأهداف في ظل التكنولوجيا الهائلة التي تطبق في الملاعب".

وشدد :" بدأنا الاستعداد للزمالك، وسنخوض مباراة الزمالك بنفس القوة التي لعبنا بها أمام الأهلي".