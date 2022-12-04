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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يهدد لاعبي الأهلي بالاستبعاد ..وتحذير أخير لـ كهربا

كولر
كولر

كشف الاعلامي سيف زاهر تفاصيل اجتماع مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي مع اللاعبين بعد الفوز علي طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز .

وأضاف زاهر خلال تصريحات تلفيزيونية : كولر اعرب عن استيائه من أداء اللاعبين أمام طلائع الجيش وأكد انهم لم ينفذوا تعليماته خلال اللقاء .

وأضاف : كولر اكد ان الاداء اذا ظل كما هو فإنه سيغير التشكيل بالكامل وسيتم استبعاد أي لاعب لا ينفذ التعليمات المطلوبة منه.

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وأكمل : كولر وجه للاعبين لوم بسبب الاعتراض علي عدم مشاركة بعض اللاعبين في المباريات واكد لهم ان المكتب مفتوح دائما ولكن عند المشاركه لا ينفذ المطلوب لن يشارك مرة أخرى .

وعن ازمة كهربا : كولر تحدث مع الجهاز الفني ان كهربا سيخرج من حساباته بسبب ابتعاده عن المشاركة وعدم حل ازمته مع نادي الزمالك . 

وأشار زاهر إلى أن الاهلي فعل كل شئ لدفع كهربا الغرامه والامر اصبح في يد اللاعب وليس الادارة لانها ساندت والمطلوب من اللاعب التضحية للاستمرار في الملعب  .

كولر الأهلى كهربا الزمالك نادي الزمالك

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