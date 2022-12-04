علاء ميهوب يحدد موعد إنهاء أزمة غرامة كهربا

كشف علاء ميهوب نجم النادي الأهلي السابق تفاصيل جديدة حول أزمة غرامة محمود كهربا لاعب المارد الأحمر لصالح نادي الزمالك .

وقال علاب ميهوب خلال تصريحات تلفيزيونية: سيتم حل أزمة غرامة كهربا بشكل كامل خلال الأسبوع الجاري.. الأهلي لن يترك كهربا في الأزمة وسيدعمه بكل الطرق.

وفي وقت سابق، وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، مسئولي الكرة بالقلعة الحمراء بإنهاء ملف الغرامة الموقعة على محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم من قبل الفيفا لصالح نادي الزمالك .

غرامة كهربا

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وقع غرامة على محمود كهربا بقيمة 2.5 مليون دولار لصالح نادي الزمالك بعد أن تقدم مسئولو القلعة البيضاء ببلاغ ضد اللاعب في الفيفا واتهامه بفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد رغم استمرار العقد بين الطرفين .