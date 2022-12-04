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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على الحجار يحيى حفلا في الإسكندرية 28 ديسمبر

على الحجار
على الحجار

يحيى المطرب على الحجار حفلا غنائيا يوم 28 ديسمبر الحالى بأوبرا الإسكندرية وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويشدو على الحجار بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب الجمهور منها "القاهرة وريشة ويا ريشة والزين والزينة والمال والبنون".

أكد الفنان علي الحجار، أن أغنية مسلسل “المال والبنون”؛ كانت بمثابة بداية عملية مع الموسيقار ياسر عبد الرحمن، مشيرا إلى أنه قدَّم احترافية كبيرة في هذه الأغنية.

وقال علي الحجار، خلال لقاء له ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن جائزة السلطان قابوس التي حصلت عليها، كانت نتيجة غنائي 3 آلاف أغنية، فضلا عن أنني قدمت العديد من تترات الأعمال الفنية.

بداية انطلاقي

وتابع الفنان علي الحجار، أن الموسيقار بليغ حمدي قدم أول أغنية معه “على قد ما حبينا”، وكانت بمثابة بداية انطلاقى.

فيروس كورونا اوبرا الاسكندرية علي الحجار المال والبنون المطرب على الحجار Arts Entertainment

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