كارول سماحة ناعية مفيد فوزي : رح تبقى بذاكرتنا دايما

نعت الفنانة كارول سماحة ، الإعلامي الراحل مفيد فوزي ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت كارول سماحة : الإعلامي الكبير #مفيد_فوزي قدوة ومدرسة بالإعلام المصري.. عشنا معك لحظات وذكريات إعلامية حلوة رح تبقى بذاكرتنا دايمًا ، تعازي الحارة لعائلته وكل محبينه.

وتوفى منذ قليل الإعلامى مفيد فوزى ، عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض.

وتعرض مفيد فوزى ، إلى أزمة صحية شديدة بعد خضوع مفيد فوزي لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

وأعلن الكاتب الصحفي البرلماني مصطفى بكري عن تدهور الحالة الصحية للكاتب الصحفي مفيد فوزي، وحجزه داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وقال مصطفى بكري ، في تغريدة على "تويتر": "يعاني الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي من تدهور في صحته، وتم حجزه في أحد المستشفيات الخاصة، مفيد فوزي أفني عمره في العمل بمهنة الصحافة، وظل يكتب ويعبر عن آرائه بكل قوة، قد يختلف معك، لكنه قطعا يحترم رأيك وحقك في التعبير عنه".

وتابع مصطفى بكري: "أتوجه بهذا النداء إلي رئيس الجمهورية الإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقله إلي أحد مستشفيات القوات المسلحة للعلاج".