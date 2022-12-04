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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في أول زيارة من نوعها.. شاهد|الرئيس الإسرائيلي يصل البحرين

رئيس الاحتلال الإسرائيلي
رئيس الاحتلال الإسرائيلي يصل البحرين

وصل رئيس الاحتلال الإسرائيلي، اسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، إلى مملكة البحرين؛ بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ولدى هبوطه في المنامة، التقي هرتسوج بوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف راشد الزياني، متوجها بعد ذلك إلى قصر القضيبية حيث يلتقي الملك حمد بن عيسى آل خليفة على الغداء.

 

وفي فترة ما بعد الظهر، من المقرر أن يلتقي هرتسوج بأعضاء الجالية اليهودية، ثم يتوجه إلى اجتماع مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، توجه صباح اليوم إلى البحرين، في أول زيارة رسمية لرئيس دولة الاحتلال منذ توقيع اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم "اتفاقيات ابراهيم".

وسيلتقي هرتسوغ فور وصوله إلى المنامة حاكم البحرين حمد بن عيسى، إذ من المقرر أن يجري معه مباحثات "سياسية"، وفق ما قالت الإذاعة.

وإلى ذلك، سيتوجه هرتسوغ من البحرين إلى الإمارات العربية المتحدة غداً، حيث سيلتقي محمد بن زايد، وسيشارك في مؤتمر الفضاء الدولي الذي سيعقد في الإمارات.

وقال الرئيس الإسرائيلي قبل ساعات "صباح هذا اليوم، وأنا في طريقي إلى البحرين في زيارة رسمية تاريخية هي الأولى التي يقوم بها رئيس دولة إسرائيلي لمملكة البحرين، سأفكر في التحول الدراماتيكي الذي مر به الشرق الأوسط المتجدد نتيجة القرار الشجاع الذي اتخذته مملكة البحرين ببناء علاقات صداقة مع إسرائيل".

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قال هرتسوج إن الرحلة هي "في الغالب رسالة سلام في المنطقة"، وأضاف "خطوة تاريخية أخرى في العلاقة بين إسرائيل والدول العربية التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم، على أمل أن تتمكن المزيد والمزيد من الدول من الانضمام إلى دائرة السلام معنا".

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