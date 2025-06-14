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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد هشام عباس.. يحيى علاء يتعاون مع الهندي kaka في أغنية تجمع بين الهندية والعربية

يحيي علاء
يحيي علاء
تقى الجيزاوي

طرح النجم الهندى kaka أغنية بعنوان CHAM CHAM وشاركة الغناء المطرب المصرى يحيي علاء صاحب أغنية "أنا السكران" واقتربت الأغنية من تحقيق 4 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة،  ويعد كاكا، أحد أبرز الأصوات الغنائية في الهند وباكستان وصاحب الأرقام القياسية في نسب الاستماع .
 


وبدأ التعاون بين الطرفين حين تواصل مدير أعمال كاكا مع يحيى، ليعقبه اتصال مباشر بين النجم الهندي ويحيى، تم خلاله الاتفاق على تلحين الأغنية الجديدة، وقد حضر كاكا بنفسه جلسة التلحين، وطلب من يحيى مشاركته في أداء الأغنية باللغة العربية، وهو ما وافق عليه يحيى بشرط أن يغني كاكا جزءًا من الأغنية بالعربية أيضًا، الأمر الذي رحب به النجم الهندي بحماس كبير، ويشارك في العمل أحد أبرز مخرجي بوليوود المعروفين .


المثير في الأمر هو التفاعل الكبير من وسائل الإعلام الهندية، التي سلطت الضوء على هذا التعاون الفريد، وتواصلت مع الفنان يحيى لطلب المزيد من التفاصيل، كما تلقى عروضًا لإقامة حفل غنائي مشترك بين الطرفين.


ويأتي مشاركة المطرب يحيي علاء بأغنية مع نجم هندى، بعد مشاركة عدد من المطربين مع نجوم في الهند من بينهم النجم هشام عباس، الذى يُعد من أوائل المطربين المصريين الذين خاضوا تجربة الغناء بالهندي، وذلك في أغنيته الشهيرة "نازي نا"، التي صدرت عام 2001 وحققت نجاحًا واسعًا في العالم العربي.

هشام عباس النجم الهندى kaka أغنية بعنوان CHAM CHAM يحيي علاء

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