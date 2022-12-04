ضبط 61 ألف نسخة من كتاب داخل مخزن بدون تفويض في القاهرة

تمكن رجال الأمن من ضبط أكثر من 61 ألف نسخة كتاب داخل مخزن بالقاهرة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مخزن وشركة للإستيراد والتصدير كائن بدائرة قسم شرطة المرج في القاهرة بشحن العديد من الكتب بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

تم استهداف المخزن الخاص بالشركة أمكن ضبط "المدير المسئول" .

61200 نسخة كتاب

وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (عدد 61200 نسخة كتاب) دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وأقر بإرتكابه تلك المخالفات بالإشتراك مع مالك الشركة والمخزن بقصد تحقيق الربح المادى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.