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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش هنسكت.. التعليم العالي تعلن الحرب على الكيانات الوهمية.. تفاصيل

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

طالب السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، بالمساندة الإعلامية في محاربة الكيانات الوهمية، مؤكدا أن هذه الكيانات تضيع عمر الطلاب.

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التعليم العالي : الكيانات الوهمية لا تؤجل التجنيد ولا توفر شهادات معتمدة


وأضاف السيد عطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هذه الكيانات الوهمية لا تمنح شهادات، لافتا إلى أن تم اغلاق هذه الكيانات وتم اتخاذ إجراءات بشأن هذه الكيانات.


وتابع السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن الطالب لا يعطي أي شهادة ويكتشف بعد سنة أو أقل أن هذا الكيان وهمي ولا يعطي أي شيء.

 

هنحارب كل هذه الكيانات


وأكمل السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن :"أي حد عايز يدخل في أي معهد يكون من خلال موقع الوزارة، وكل الكيانات المعتدة موجودة على موقع وزارة التعليم العالي، متابعا أن :"مش هنسكت و هنحارب كل هذه الكيانات بقوة".
 

الكيانات الوهمية موقع الوزارة التعليم العالي السيد عطا محاربة الكيانات الوهمية

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