مش هنسكت.. التعليم العالي تعلن الحرب على الكيانات الوهمية.. تفاصيل

طالب السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، بالمساندة الإعلامية في محاربة الكيانات الوهمية، مؤكدا أن هذه الكيانات تضيع عمر الطلاب.



وأضاف السيد عطا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هذه الكيانات الوهمية لا تمنح شهادات، لافتا إلى أن تم اغلاق هذه الكيانات وتم اتخاذ إجراءات بشأن هذه الكيانات.



وتابع السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن الطالب لا يعطي أي شهادة ويكتشف بعد سنة أو أقل أن هذا الكيان وهمي ولا يعطي أي شيء.

هنحارب كل هذه الكيانات



وأكمل السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن :"أي حد عايز يدخل في أي معهد يكون من خلال موقع الوزارة، وكل الكيانات المعتدة موجودة على موقع وزارة التعليم العالي، متابعا أن :"مش هنسكت و هنحارب كل هذه الكيانات بقوة".

