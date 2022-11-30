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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم العالي : الكيانات الوهمية لا تؤجل التجنيد ولا توفر شهادات معتمدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

كشف سيد عطا وكيل أول وزارة التعليم العالي، جهود الوزارة لمواجهة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

 

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التعليم العالي تشكل لجنة لرصد أنشطة الكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

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التعليم العالي عن انتشار الكيانات الوهمية: ظاهرة خطيرة

وقال في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  الكيانات الوهمية تختار أسماء رنانة لها  كي تجذب الطلاب لهم وإيهامهم بالحصول على شهادات معتمدة وموثقة ".

 وأضاف  سيد عطا:"  الدولة المصرية توفر كافة اشكال  التعليم، ولدينا جامعات وحكومية وخاصة ومعاهد  خاصة وحكومية وفروع  للجامعات الدولية".

 وتابع سيد عطا:"  نرصد الكيانات الوهمية ولجان الضبطية القضائية تقوم بغلق هذه الكيانات بشكل فوري ".

 واكمل سيد عطا:" معظم الطلاب الذين يلتحقون بالكيانات الوهمية يكون لهم مكان في تنسيق الجامعات المصرية “، مضيفا:” الكيانات الوهمية لا تعطي شهادات معتمدة ولا تؤجل التجنيد ".

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