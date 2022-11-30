التعليم العالي : الكيانات الوهمية لا تؤجل التجنيد ولا توفر شهادات معتمدة

كشف سيد عطا وكيل أول وزارة التعليم العالي، جهود الوزارة لمواجهة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقال في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الكيانات الوهمية تختار أسماء رنانة لها كي تجذب الطلاب لهم وإيهامهم بالحصول على شهادات معتمدة وموثقة ".

وأضاف سيد عطا:" الدولة المصرية توفر كافة اشكال التعليم، ولدينا جامعات وحكومية وخاصة ومعاهد خاصة وحكومية وفروع للجامعات الدولية".

وتابع سيد عطا:" نرصد الكيانات الوهمية ولجان الضبطية القضائية تقوم بغلق هذه الكيانات بشكل فوري ".

واكمل سيد عطا:" معظم الطلاب الذين يلتحقون بالكيانات الوهمية يكون لهم مكان في تنسيق الجامعات المصرية “، مضيفا:” الكيانات الوهمية لا تعطي شهادات معتمدة ولا تؤجل التجنيد ".