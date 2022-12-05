بـ 7 أضعاف سعرها .. بيع سيارة الملكة اليزابيث |اعرف التفاصيل

اشتهرت ملكة بريطانيا الراحلة اليزابيث الثانية، بحبها الشديد إلى عالم السيارات، وظهرت في العديد من المناسبات وهي تقود اقوى الاصدارات التي تحمل علامات تجارية شهيرة.

سيارة الملكة اليزابيث الثانية

ومن بين هذه الطرازات التي كانت تفضلها الملكة اليزابيث الثانية، هي النسخة القوية التباعة للصانع الانجليزي جاجوار من طراز X-Type Estate، والتي تعود إلى موديلات 2009.

سيارة الملكة اليزابيث الثانية

ويذكر أن السيارة X-Type Estate تم عرضها للبيع عبر احد المزادات العلنية بحسب صحيفة ديلي ميل، حيث لم تعد الاسرة الملكية في الحاجة إلى السيارة الان، وتعد هذه النسخة من القطع المميزة حيث لم تقطع منذ تصنيعها سوى 75 الف ميل فقط.

سيارة الملكة اليزابيث الثانية

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أن اخر ظهور للملكة اليزابيث الثانية وهي تقود تلك النسخة، كان مع مطلع العام الجاري 2022 وتحديدًا خلال شهر مارس، لتظهر السيارة مرة اخرى ولكن عند بيعها في دار مزادات Historics Auction House.

سيارة الملكة اليزابيث الثانية

ومن المعروف عن هذا الدار، هو التخصص في مجال بيع القطع النادرة والمميزة، حيث يبلغ السعر الطبيعي للسيارة جاجوار Type Estate X- في بريطانيا نحو 5 الاف جنيه، ولكن يبدو أن سيارة الملكة اليزابيث سوف يختلف سعرها الكثير.

سعر سيارة الملكة اليزابيث الثانية بعد بيعها في مزاد علني

شهدت السيارة جاجوار Type Estate X- زيادة سعرية قدرت بـ 7 اضعاف سعرها الطبيعي الخاص بهذا الموديل، ليصل سعر السيارة النهائي إلى 43 الف جنيه استرليني.