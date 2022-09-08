لاند روفر ديفندر طرازها المفضل.. قصة عشق الملكة إليزابيث الثانية لقيادة السيارات

توفيت اليوم الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر يناهز الـ 96 عاما، حسبما أفاد بيان صادر عن قصر باكنجهام، بعد فترة قصيرة من المرض خضعت فيها للإشراف الطبي فى بالمورال.

عرف عن الملكة إليزابيث حبها الشديد للقيادة بنفسها وعشقها للسيارات من العلامة التجارية لاندر روفر بريطانية الأصل، يُعتقد أن حبها وشغفها بعالم المحركات بدأ وتنامى خلال فترة الحرب العالمية الثانية ، عندما كانت تعمل كـ سائقة وميكانيكية في الفرع النسائي للجيش البريطاني إبان الحرب.

في السطور التالية ترصد صدى البلد أبرز السيارات التي امتلكتها الملكة:

بنتلي بنتايجا

من سيارات الـ SUV ,تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه إسترليني فيما قال المدير التنفيذي لشركة بنتلي فولفغانغ دورهايمر خلال حفل إطلاق السيارت للمرة الأولى في عام 2015 بألمانيا: "لقد حجزنا السيارة الأولى لها"، ويقصد الملكة إليزابيث، و قيل إن الملكة أعجبت بقدراتها بعد اختبارها وقيادتها بنفسها.

بنتلي بنتايجا

جاجوار X-Type Estate

عندما تكون الملكة مقيمة في قلعة وندسور ، في بيركشاير ، تستخدم سيارتها الجاجوار وتقودها بنفسها من القصر إلى الكنيسة على طول الممشى الطويل ، الذي يمر عبر متنزه وندسور جريت بارك.

جاجوار X-Type Estate

لاند روفر ديفندر

تعد سيارات لاند روفر بمختلف طرازاتها وأحجامها مصدر إعجاب للملكة، وهي نوع السيارات المفضل في القيادة بالنسبة لها، وامتلكت على مدار فترة حكمها التي امتدت إلى ما يزيد عن 70 عاما حوالي 30 سيارة لاند روفر ، من طرازات Series I وصولا إلى ديفندر الجديدة وعدد من سيارات رينج روفر الفخمة.

ومع ذلك طراز ديفندر يحوز على القدر الأكبر من الإعجاب والثناء من صاحبة الجلالة، و سيارتها المفضلة على الإطلاق كانت لاند روفر ديفندر 110 موديل 2002 ، والتي تتميز بمحرك ديزل TD5 ، ونظام تعليق مرتفع ومقاعد مدفأة، وكانت تستخدمها بشكل منتظم في حفلات الرماية.

لاند روفر ديفندر

رولز رويس فانتوم VI

تم إهدائها من قبل جمعية مصنعي وتجار السيارات إلى الملكة إليزابيث عام 1978 بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوسها على العرش، ولا تزال موجودة في حوزة الأسرة الملكية ، واستخدمت في مراسم حفل زفاف الأمير وليام وكاثرين ميدلتون ، كما استخدمها أيضا الأمير تشارلز أثناء افتتاحه للدورة البرلمانية الجديدة بدلا عن حضور الملكة، تحت غطاء المحرك V8 سعة 6.75 لترًا تنتج 220 حصانًا.

رولز رويس فانتوم VI

بنتلي State Limousines

وهي من السيارات الرسمية للعائلة المالكة، كانت تمتلك الملكة الراحلة سيارتان رسميتان من بنتلي جاهزتان للخدمة. تم تقديم إحداها من قبل اتحاد مصنعي السيارات وتقديم الخدمات في بريطانيا بمناسبة اليوبيل الذهبي للملكة في عام 2002 ، بينما الثانية كانت ترقية للنموذج الأول.

بنتلي State Limousines

فوكسهول كرستا Estate

أحيانا كانت تحب الملكة إليزابيث السيارات العادية، ولذلك شوهدت عدة مرات وهي تقود فوكسهول Cresta Estate موديل عام 1980. تحت المحرك رباعي الأسطوانات مع سرعة قصوى 82.2 ميل في الساعة.