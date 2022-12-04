وزيرة الخارجية الألمانية تزور نيودلهي لإجراء مباحثات بشأن الطاقة المتجددة غدا

أعلنت السفارة الألمانية لدى الهند اليوم الأحد أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك ستقوم بزيارة للهند غدا تستغرق يومين.

وذكرت السفارة الألمانية في بيان رسمي أصدرته بهذا الشأن أن الوزيرة الألمانية ستجرى مباحثات خلال الزيارة بشأن التعاون فى مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى بحث علاقة الهند مع كل من روسيا والصين.

وجاء فى البيان " أنه من المتوقع أن تتناول مباحثات وزيرة الخارجية الألمانية مع نظيرها الهندى إس . جايشانكار المسائل المتعلقة بعلاقات الهند مع الصين و كذلك علاقاتها مع روسيا فى ظل تداعيات الحرب الروسية فى أوكرانيا وعواقبها.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية تعتزم عقد لقاءات خلال هذه الزيارة مع ممثلى المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التى تدعم حقوق المرأة.