وفاة الإيرانية مهسا أميني يملأ شوارع إيران بالمتظاهرين الغاضبين

موجة من الغضب يشهدها الشارع الإيراني منذ سبتمبر الماضي بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاماً الذي اعتقلتها دورية شرطة قرب محطة مترو "الشهيد حقاني" في طهران، وكانت برفقة أخيها بحجة عدم التزامها بقواعد الثياب المفروضة على النساء، وذلك في 13سبتمبر 2022، وتوفيت بعد أيام، و اجتاح آلاف المتظاهرين شوارع المدن الإيرانية بعد ايام من وفاتها يهتفون: "النساء، الحياة، الحرية"، وشوهدت بعض الفتيات وهن يخلعن حجابهن عن رؤوسهن احتجاجا على موت أميني.

حل شرطة الاخلاق

وفي هذا الاطار أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري اليوم الاحد إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، نظرًا لما يثار حول تورطها في وفاة الشابة مهسا أميني في أحد مقار الاحتجاز في 16 سبتمبر الماضي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إيسنا) اليوم الأحد.

وفي بيان له اليوم، قال المدعي العام الإيراني أن "الجهات التي أنشأت منظمة شرطة الأخلاق اتخذت قرارًا بوقف عملها مبدئيا"، وذلك خلال اجتماع في مدينة قم، قبل أن يعود ليؤكد أن هذه المنظمة "مسؤولة عن احترام القيم الإسلامية التقليدية".

مضيفاً "البرلمان والمجلس الأعلى للثورة يبحثان مسألة الحجاب وسيعلنان النتائج خلال أسبوعين"، وفقًا لتصريحات حررتها الإعلامية الإيرانية المعارضة شارغ ديلي لوكالة أنباء إسنا الطلابية، حيث أعلن منتظري سابقاً أن البرلمان الإيراني والهيئة الخاصة برئاسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنهم يعملان على تعديل قانون ارتداء الحجاب، دون تحديد الاتجاه الذي سيتم تعديل النص فيه.

ومن الجدير بالذكر أن إيران تشهد تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاما، بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 سبتمبر لمخالفتها قواعد ارتداء الحجاب الصارمة في إيران، و دخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام، وبعد وفاتها شهدت ايران موجة احتجاجات توصف بالأكبر في تاريخ إيران الحديث؛ إذ أسفرت عن مقتل ما بين 200 و400 إيراني بحسب الحكومة الإيرانية نفسها والمنظمات غير الحكومية.

القرار حيلة لقمع الاحتجاج

في هذا الصدد قال علي رجب الباحث في الشؤون الإيرانية، إن القرار الذي صدر بشأن حل شرطة الاخلاق ماهو إلا حيلة من السلطات الايرانية لتحجيم الاحتجاجات وإحداث بلبلة داخل صفوف المحتجين، من خلال وضع سيناريو أن النظام يستجيب لمطالب المتظاهرين وبالتالي هو حيلة لتشتيت المتظاهرين وحدوث انقسامات داخل صفوفهم لتسهيل قمع الاحتجاج وإخمادها لافتا إلى أن هناك تظاهرات ستشهدها وسط ايران غداً، وأكد إن هذا القرار له جانب اخر وهو رغبة من السلطات الايرانية لإعطاء صورة للغرب أنهم استجابوا لمطالب المتظاهرين، مشيراُ أن القضاء الايراني سيستمر في حفظ الامن الاجتماعي ومظاهر الجمهورية الاسلامية في ايران

وأضاف علي رجب خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن المدعي العام الايراني أكد ان النظام مستمر في الحفاظ على الهوية ومواجهة الغزو الثقافي في الشارع الايراني مشيراُ أن القضاء الايراني سيستمر في حفظ الامن الاجتماعي ومظاهر الجمهورية الاسلامية في ايران وبالتالي يمكن ان تظهر شرطة الاخلاق تحت صورة الامن الاجتماعي او اعادة تدوير شرطة الاخلاق بمسميات اخرى.