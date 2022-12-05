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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات العربية مستهل تعاملات الاثنين 5-12-2022

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية

استقرت أسعار صرف العملات العربية امام الجنيه المصري عدا الدينار الكويتى خلال مستهل تعاملات الأسبوع.

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 ،وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلي المصري. 

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي:

يتقرب من  ال 80جنيه..الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى البنك  الأهلي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 77.20جنيه للشراء و80.14 جنيه للبيع .

سعر صرف الريال السعودي

 

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 6.51جنيه للشراء و6.53جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 6.67جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع .


سعر صرف الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي نحو 63.33جنيه للشراء 65.15جنيه للبيع  .

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 34.08جنيه للشراء و34.65جنيه للبيع .

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الدينار الكويتي يتخطى 80 جنيها.. أسعار العملات العربية بختام اليوم

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سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري


سعر الريال العماني

وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 62.20جنيه للشراء و 63.79جنيه للبيع .


سعر صرف الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 6.28جنيه للشراء و 6.69جنيه للبيع  .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

 

ارتفاع أسعار العملات العربية 

وشهدت أسعار صرف العملات العربية ارتفاعا كبيرا منذ أكتوبر الماضي، وكانت الزيادة الأكبر فى سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري والتى بلغت نحو 20 جنيها. 
 

العملات العربية الدينار الكويتي الريال السعودى الجنيه المصري اليوم الأثنين

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