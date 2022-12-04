سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم الاحد 4-12-2022، مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر .

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 4 ديسمبر 2022، في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاحد في البنك المركزي المصري 6.52 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر شراء الريال السعودي 6.52 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.53 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم الاحد مصرف أبو ظبي الاسلامي

سعر شراء الريال السعودي 6.54 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.55 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك المشرق

سعر شراء الريال السعودي 6.53 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.56 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

سعر شراء الريال السعودي 6.52 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.55 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر شراء الريال السعودي 6.51 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.55 جنيه

سعر صرف الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر شراء الريال السعودي 6.51 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.55 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سعر شراء الريال السعودي 6.49 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.55 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

سعر شراء الريال السعودي 6.37 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.55 جنيه

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر شراء الريال السعودي 6.36 جنيه

سعر بيع الريال السعودي 6.55 جنيه

أقل سعر صرف للريال السعودي

سجل أقل سعر للريال السعودي مقابل الجنيه المصري 6.32 للشراء و6.56 للبيع.